Саакашвілі не припинить голодування, а влада Грузії не піде на поступки, - грузинський політолог Васадзе

Про це політолог сказав у програмі "Коментар з Анжелікою Сизоненко" на Еспресо.TV.



"Нічого оптимістичного сказати не можу, оскільки 42-й день голодування і зрозуміло, що відбуваються зміни у внутрішніх органах. Той факт, що влада змушена була перевести Міхеіла Саакашвілі в тюремний лазарет, а я наголошую, що це саме лазарет, а не лікарня, - свідчить, що ситуація наближається до критичної точки. Саакашвілі, до речі, після заклику Європейського суду з прав людини припинити голодування заявив про те, що він піде на це лише у тому випадку, якщо його переведуть у нормальну багатопрофільну лікарню, де йому зможуть надати кваліфіковану допомогу", - сказав Васадзе.



Політолог наголосив, що влада Грузії може відпустити Саакашвілі лікуватися у звичайну лікарню з дотриманням усіх норм захисту. За словами Васадзе, сотні в'язнів таким чином проходять лікування.



"Проблема в іншому. Влада Грузії не хоче показати свою слабкість. Відмова у проханні президента України Володимира Зеленського, недопуск депутатки Європарламенту Анни Фотиги до Саакашвілі - така непримиренна позиція грузинської влади, скоріш за все, пов'язана з їхньою нерозумністю і страхом того, що поступки призведуть до процесів, які вони потім не зможуть зупинити", - сказав Васадзе.



На думку політолога, Міхеіл Саакашвілі не піде на поступки, адже він свідомо поїхав до Грузії. Така поведінка і рішення оголосити голодування носять, у першу чергу, політичний характер.



"Протести у Грузії відбуваються щоденно - у режимі нон-стоп. Сьогодні була достатньо креативна акція партії "Гірчі". Представники просто автомобілями блокували в'їзди у міністерство Служби державної безпеки у всіх великих містах. У результаті їх прямо з автівками евакуйовували з цих місць, адже вони відмовлялися виходити. Тобто, протести йдуть. Навіть змінилася міжнародна думка: посольства США і Євросоюзу постійно коментують ситуацію, але влада Грузії старається на це не звертати уваги. Саакашвілі же чому голодує? Він вимагає справедливого суду. Він не вимагає, щоб його не судили чи відпустили, а вимагає справедливого суду, незалежного від чинної грузинської влади. А це може бути лише міжнародний суд", - сказав Васадзе.