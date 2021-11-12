Саакашвілі не припинить голодування, а влада Грузії не піде на поступки, - грузинський політолог Васадзе
Грузинський політолог Гела Васадзе припустив, що Міхеіл Саакашвілі не припинить голодування, поки не задовольнять його вимог, авлада Грузії не піде на поступки, щоб не показатися слабкою
Про це політолог сказав у програмі "Коментар з Анжелікою Сизоненко" на Еспресо.TV.
"Нічого оптимістичного сказати не можу, оскільки 42-й день голодування і зрозуміло, що відбуваються зміни у внутрішніх органах. Той факт, що влада змушена була перевести Міхеіла Саакашвілі в тюремний лазарет, а я наголошую, що це саме лазарет, а не лікарня, - свідчить, що ситуація наближається до критичної точки. Саакашвілі, до речі, після заклику Європейського суду з прав людини припинити голодування заявив про те, що він піде на це лише у тому випадку, якщо його переведуть у нормальну багатопрофільну лікарню, де йому зможуть надати кваліфіковану допомогу", - сказав Васадзе.
Політолог наголосив, що влада Грузії може відпустити Саакашвілі лікуватися у звичайну лікарню з дотриманням усіх норм захисту. За словами Васадзе, сотні в'язнів таким чином проходять лікування.
"Проблема в іншому. Влада Грузії не хоче показати свою слабкість. Відмова у проханні президента України Володимира Зеленського, недопуск депутатки Європарламенту Анни Фотиги до Саакашвілі - така непримиренна позиція грузинської влади, скоріш за все, пов'язана з їхньою нерозумністю і страхом того, що поступки призведуть до процесів, які вони потім не зможуть зупинити", - сказав Васадзе.
На думку політолога, Міхеіл Саакашвілі не піде на поступки, адже він свідомо поїхав до Грузії. Така поведінка і рішення оголосити голодування носять, у першу чергу, політичний характер.
"Протести у Грузії відбуваються щоденно - у режимі нон-стоп. Сьогодні була достатньо креативна акція партії "Гірчі". Представники просто автомобілями блокували в'їзди у міністерство Служби державної безпеки у всіх великих містах. У результаті їх прямо з автівками евакуйовували з цих місць, адже вони відмовлялися виходити. Тобто, протести йдуть. Навіть змінилася міжнародна думка: посольства США і Євросоюзу постійно коментують ситуацію, але влада Грузії старається на це не звертати уваги. Саакашвілі же чому голодує? Він вимагає справедливого суду. Він не вимагає, щоб його не судили чи відпустили, а вимагає справедливого суду, незалежного від чинної грузинської влади. А це може бути лише міжнародний суд", - сказав Васадзе.
- Нагадаємо, 1 жовтня прем'єр Грузії заявив, що експрезидент Міхеіл Саакашвілі заарештований і переведений до пенітенціарної установи.
- 2 жовтня стало відомо, що Саакашвілі оголосив у в'язниці голодування та назвав себе політв'язнем.
- 8 листопада Мехеіла Саакашвілі вивезли з в'язниці гелікоптером. Його перемістили до медзакладу для обвинувачених і засуджених.
- 9 листопада уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова заявила, що до Міхеіла Саакашвілі застосували силу перед вивезенням із тюрми.
- 11 листопада Саакашвілі пообіцяв припинити голодування, якщо його переведуть до цивільної лікарні.
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