"Саботаж": волонтерка Ярова пояснила заяву про гальмування Мін'юстом закупівлі зимової форми для ЗСУ

Про це вона розповіла в етері телеканалу "Еспресо".

"Посадові особи міністерства юстиції отримали лист 3 місяці тому, коли ми тільки починали торгувати зимовою формою. Вони отримали лист, він був розписаний на структурний підрозділ, а безпосередньо на центр перевірки якості, й мені кожного дня розповідали, що скоро він буде відновлений", - заявила представниця громадськості при Міноборони.

Ярова зазначила, що на комітеті по нацбезпеці та обороні, який відбувся 23 серпня цього року, "очільник цього підрозділу сказав, що цей наказ пройшов всі структурні підрозділи Міноборони і вийшов на погодження Генерального штабу до Главкома".

"Главком його погодив, і кожного дня мені розповідали, що цей лист знаходиться в Міністерстві юстиції і Мін'юст гальмує цей процес. І мені це говорила посадова особа Міноборони. З'ясувалося, що наказ взагалі не вийшов за кордони Міноборони, він досі знаходиться там і навіть не пішов на погодження в регуляторний орган, де він спочатку має бути зареєстрованим, а потім вже йти на погодження Мін'юсту", - зазначила вона.

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Волонтерка додала, що вчора, 7 вересня, після величезного скандалу, юристи Міноборони "побігли в регуляторний орган, але на сьогодні, коли я спитала, що ж там з наказом, - мені знову сказали, що він знаходиться в Міноборони на погоджені в юристів".

Вона зазначила, що через тиждень починається здача зимової форми й знову ситуація, коли буде приймання по тому робочому взірцю - "як приймали турецьку форму".

"Окрім того, як назвати це саботажем, я не можу це ніяк назвати, тому що 3 місяці тому це питання було піднято, це питання нам, антикорупційному органу, було обіцяне, що воно буде розглянуте і вирішене у найкоротші строки. Але на сьогодні це питання не вирішене, від Мін'юсту і регуляторної служби я отримала інформацію, що вони зареєструють дуже швидко, як тільки до них надійде цей наказ. До них цей наказ на сьогодні не надійшов", - наголосила Ярова.

Скандал з Резніковим

10 серпня стало відомо, що Міністерство оборони України восени 2022 року нібито уклало контракт із турецькою фірмою на постачання зимового одягу для військових. Насправді до України попрямували "камуфляжні куртки", які дорогою переоформили як "зимові повітрозахисні" – майже втричі дорожчі.

Вже 25 серпня повідомлялося, що одним із власників турецької фірми, що отримала $30 млн за скандальну закупівлю для українських військових легких курток під виглядом зимових, виявився племінник народного депутата фракції "Слуга Народу".

Резніков на тлі звинувачень у закупівлі та постачанні літніх курток замість зимових запропонував парі депутатці та журналісту. Вони відреагували.

26 серпня міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що МО закупило 180 тис. зимових курток, які передали ЗСУ, ще минулого року.

За даними народного депутата, міністр оборони Олексій Резніков залишить посаду і стане послом у Великій Британії. Його місце може зайняти голова Фонду державного майна Рустем Умєров.