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Головна Суспільство Міністр оборони не допомагав Україні в питаннях забезпечення зброєю: співзасновник незалежної групи "Наші гроші" прокоментував можливе звільнення Резнікова
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Міністр оборони не допомагав Україні в питаннях забезпечення зброєю: співзасновник незалежної групи "Наші гроші" прокоментував можливе звільнення Резнікова

31 серпня, 2023 четвер
14:03
Суспільство Олексій Резніков

Журналіст, співзасновник незалежної групи "Наші гроші" Юрій Ніколов вважає, що міністр оборони України є частиною проблеми корупції в Міноборони

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Поки ми досліджували діяльність міністра оборони, він довів, що не виступаїє тим, хто розв'язує проблеми корупції, чи неефективності в Міноборони. Він є частиною цієї проблеми. Він реально не допомагав Україні в питаннях забезпечення зброєю. Немає жодних сумнівів - довгоочікувана відставка допоможе. Гірше вже бути не може", - наголосив Ніколов.

За його словами, політична влада так і не наважується на впровадження закону щодо невідворотності покарання.

"Такий закон має забезпечити реформи та подавати сигнали наступникам, що так не можна діяти. Що зараз побачить наступник Резнікова? Що можна не найкраще робити свою роботу, але отримати почесне відіслання. Це є захист корупційних скреп, які десятиріччями впроваджувалися в Україні під впливом російських наративів", - підкреслив Ніколов.

Скандал з Резніковим

10 серпня стало відомо, що Міністерство оборони України восени 2022 року нібито уклало контракт із турецькою фірмою на постачання зимового одягу для військових. Насправді до України попрямували "камуфляжні куртки", які дорогою переоформили як "зимові повітрозахисні" – майже втричі дорожчі.

Вже 25 серпня повідомлялося, що одним із власників турецької фірми, що отримала $30 млн за скандальну закупівлю для українських військових легких курток під виглядом зимових, виявився племінник народного депутата фракції "Слуга Народу".

Резніков на тлі звинувачень у закупівлі та постачанні літніх курток замість зимових запропонував парі депутатці та журналісту. Вони відреагували.

26 серпня міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що МО закупило 180 тис. зимових курток, які передали ЗСУ, ще минулого року.  

За даними народного депутата, міністр оборони Олексій Резніков залишить посаду і стане послом у Великій Британії. Його місце може зайняти голова Фонду державного майна Рустем Умєров

Новини
Міністерство оборони
Війна з Росією
Олексій Резніков
Міністр оборони України
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