Саксонія зібрала зимову допомогу для кількох українських міст
21 грудня земля Федеративної Республіки Німеччина - Саксонія відправила вантаж з зимовою допомогою для восьми українських міст
Про це інформують на сайті уряду Саксонії.
"Земля Саксонія підтримує людей у восьми містах України доставлення гуманітарної допомоги загальною вартістю близько 280 тисяч євро", - пише пресслужба.
У допомогу входять перев'язувальні матеріали на 10 тис. євро для кожного міста, ліки на 5 тис. євро та 10 електрогенераторів з каністрами з бензином.
Зимове постачання передбачене для столиці Києва, міст Обухів, Галич, Ірпінь, Золотоноша, Турка, Володимир та Вишгород мають прийти в Україну вчасно до різдвяного сезону. У семи з восьми міст вже є міста-побратими в Саксонії.
До Вишгорода уже вирушив мікроавтобус з консервами, електрогенераторами та медикаментами.
"Завдяки великій прихильності багатьох партнерів, таких як муніципалітети Саксонії, Німецький Червоний Хрест, Асоціація міст і муніципалітетів Саксонії або транспортної компанії Sachsenland Transport & Logistik GmbH Dresden, стало можливим разом забезпечити цю важливу зимову допомогу. Саксонія залишається солідарною з Україною, яка вкрай потребує підтримки через нещадну загарбницьку війну РФ, особливо зараз у холодні місяці. У цей час важливо допомагати й проявляти відношення", - сказав прем'єр-міністр землі Міхаель Кречмер.
- 23 жовтня прем'єр-міністр німецької землі Саксонія Міхаель Кречмер висловився за відновлення поставок російського газу після війни і за просування Німеччиною переговорів між РФ і Україною.
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