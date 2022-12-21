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Саксонія зібрала зимову допомогу для кількох українських міст

21 грудня, 2022 середа
20:12
Світ генератори для прихистків

21 грудня земля Федеративної Республіки Німеччина - Саксонія відправила вантаж з зимовою допомогою для восьми українських міст

Про це інформують на сайті уряду Саксонії.

"Земля Саксонія підтримує людей у ​​восьми містах України доставлення гуманітарної допомоги загальною вартістю близько 280 тисяч євро", - пише пресслужба.

У допомогу входять перев'язувальні матеріали на 10 тис. євро для кожного міста, ліки на 5 тис. євро та 10 електрогенераторів з каністрами з бензином. 

Зимове постачання передбачене для столиці Києва, міст Обухів, Галич, Ірпінь, Золотоноша, Турка, Володимир та Вишгород мають прийти в Україну вчасно до різдвяного сезону. У семи з восьми міст вже є міста-побратими в Саксонії. 

До Вишгорода уже вирушив мікроавтобус з консервами, електрогенераторами та медикаментами. 

"Завдяки великій прихильності багатьох партнерів, таких як муніципалітети Саксонії, Німецький Червоний Хрест, Асоціація міст і муніципалітетів Саксонії або транспортної компанії Sachsenland Transport & Logistik GmbH Dresden, стало можливим разом забезпечити цю важливу зимову допомогу. Саксонія залишається солідарною з Україною, яка вкрай потребує підтримки через нещадну загарбницьку війну РФ, особливо зараз у холодні місяці. У цей час важливо допомагати й проявляти відношення", - сказав прем'єр-міністр землі Міхаель Кречмер.

  • 23 жовтня прем'єр-міністр німецької землі Саксонія Міхаель Кречмер висловився за відновлення поставок російського газу після війни і за просування Німеччиною переговорів між РФ і Україною.  

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