"Сам у себе вистрелю і додому поїду": окупант розповів, як військові РФ тікають з фронту, - перехоплення
У перехопленні української розвідки окупант розповів, що після закінчення контракту військових РФ не відпускають додому, тож вони вигадали схему, як покинути фронт та заробити грошей
Про це повідомляє Головне управління розвідки.
Окупант розповів, що військових РФ після закінчення контракту відпускають додому тільки "трьохсотими" (пораненими - ред.), тож "мобіки" вигадали схему, як покинути фронт і заробити на тому. Російські військові наносять легкі поранення самі собі, за що отримують грошову компенсацію та відстрочку на пів року.
"Я сам в себе вистрелю, грошей отримаю, лями три, та й додому спокійно поїду з відстрочкою. Хлопці, які вже були тут, розповіли мені, як все правильно зробити, грамотно. Легке поранення отримати, за це бабки та додому, на пів року відстрочку дають.
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