Про це повідомляє Головне управління розвідки.

Окупант розповів, що військових РФ після закінчення контракту відпускають додому тільки "трьохсотими" (пораненими - ред.), тож "мобіки" вигадали схему, як покинути фронт і заробити на тому. Російські військові наносять легкі поранення самі собі, за що отримують грошову компенсацію та відстрочку на пів року.

"Я сам в себе вистрелю, грошей отримаю, лями три, та й додому спокійно поїду з відстрочкою. Хлопці, які вже були тут, розповіли мені, як все правильно зробити, грамотно. Легке поранення отримати, за це бабки та додому, на пів року відстрочку дають.

Вода з калюж та 4 тисячі в місяць: окупант розповів про справжні умови для мобілізованих РФ.

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