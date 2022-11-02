Вода з калюж та 4 тисячі в місяць: окупант розповів про справжні умови для мобілізованих РФ, - перехоплення
Головне управління розвідки опублікувало перехоплення, в якому окупант скаржиться на відсутність питної води та мізерні виплати мобілізованим, яких відправили воювати в Україну
Перехоплення опубліковане в телеграмі Головного управління розвідки.
Окупант розповідає, що у військових РФ відсутня питна вода, тож вони вимушені збирати дощову та пити з калюж.
"Раз на три доби воду з калюж п'ємо. Дощ збираємо. Швидше з голоду здохнеш, ніж тебе вб'ють", - скаржиться він.
Військовий РФ також невдоволений рівнем виплат для мобілізованих. За його словами, керівництво Росії збрехало, оскільки "Путін обіцяв по 190 тисяч на місяць", а замість того окупанти отримують менш ніж чотири тисячі.
"Путін казав, що мобілізованим по 190 тисяч платити будуть. Пацанам он по 2-4 тисячі приходить, прикинь. Та якщо за 4 тисячі отак воювати, я військовому комісару обличчя наб'ю та в рота н***у", - бідкається окупант.
- 2 листопада мобілізовані чоловіки з Республіки Чувашія вийшли на протест в Ульяновську, вони відмовляються йти на війну проти України, поки їм не виплатять обіцяні 195 тисяч рублів.
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