Сама по собі Росія нічого не варта: кадирівці лише роблять селфі і воюють із цивільними, – Омелян

Ексміністр розповів про це в етері Еспресо.TV

“Китай намагався використати Росію для розвалу євроатлантичної безпеки, а зараз опинився в ситуацію, коли самому ж Китаю треба вирішувати, ким бути: чи суперником США цивілізованим способом, чи стати схожим на Росію, Північну Корею, Іран та Венесуелу”, – зазначив Омелян.

Політик наголосив, що дії Росії щодо України відповідають типовій поведінці щодо всіх територій, які вона могла окуповувати: зайшли, вирізали, сплюндрували, залякали і керують.

“Щодо України цей план провалився. Основний прорахунок росіян, про який навіть згадував ще Ленін, що без України Росії не буде. Без України Червоної армії не буде. Коли в тебе немає у резерві мільйона українців, яких ти кидаєш не штурм міст, їм нічим воювати. Ми бачимо, що немає ніяких бурятів. Кадирівці готові лише приїжджати робити селфі й воювати з місцевим населенням. Росія чітко зрозуміла, що вона без України нічого і ніщо”, – сказав Володимир Омелян.

Нагадаємо підсумки 21-го дня війни: ЗСУ успішно контратакують, а рашисти продовжують тероризувати містян сходу України.

Політолог Кирило Сазонов вважає, що будь-які спроби взяти Київ в кільце, або штурмувати столицю є самогубством для російських окупантів.