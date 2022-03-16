Штурм Києва - це самогубство для російських окупантів, - Сазонов

Таку думку він висловив в ефірі Еспресо.TV



“Входити в Київ російська армія відразу не планувала. Оскільки, вони прекрасно розуміють, що це був би для них вирок. Тому вони планують брати Київ в облогу. Але цього не вийшло і не вийде. Путін хоче диктувати умови всій Європі. Це розуміла Україна і це стали швидше розуміти в США. На жаль, Європа розуміє це останньою. І дійсно Київ хотіли взяти в кільце. В Гостомелі спроба захопити аеропорт теж провалилась. Його захопили, але він вже не пригодний.” - пояснив Сазонов



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Сазонов також наголосив, що на сьогодні у російських окупантів дуже великі проблеми з логістикою. На думку політолога, той факт, що РФ запросила допомоги у Китаю теж є ознакою виснаження російської армії.



“Українці вже жартують, що 2-а армія світу просить допомоги в 3-ї армії світу для того, щоб взяти місто Ірпінь. ЗСУ почали дуже потужно відповідати окупантам. Зараз плани Путіна по Європі вже розсипались, а по Україні вже під дуже великим питанням. Думаю, що дуже скоро Путін буде шукати причини, щоб підписати мирний договір." - додав Сазонов