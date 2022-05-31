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Санкції ЄС проти Росії можуть підняти вартість нафти до рекордного рівня. Це важке, але правильне рішення, - Bloomberg

31 травня, 2022 вiвторок
19:59
Економіка санкції проти рф нафтопровід ембарго

У короткостроковій перспективі цілком можливо, що Європа постраждає, а Росія виграє від підвищення цін, однак у довгостроковій перспективі картина виглядає для Москви набагато гіршою

Про це пише Bloomberg.

Ніщо не може скасувати того, що нафтові санкції є значним досягненням, майже немислимим ще кілька місяців тому. Енергетичне ембарго, навіть неідеальне, одразу боляче вдарить по Кремлю – і є важливим сигналом про наміри.

Вплив ембарго на ринки нафти і, зокрема, нафтопродуктів може бути драматичним. Росія є найбільшим нетто-експортером нафтопродуктів у світі. А європейський імпорт російського дизельного палива становить приблизно п'яту частину світової торгівлі цим продуктом. Майже все це зміниться через кілька місяців.

Запаси в західноєвропейському хабі нафти знаходяться на рівні, який останній раз спостерігався в 2008 році, коли ціни на нафту Brent досягли піку в 146 доларів за барель.

Brent вже торгується за 123 долари. За оцінками Оксфордського інституту енергетичних досліджень, у випадку ембарго, подібного до того, яке ми спостерігаємо зараз, воно може досягти 150 доларів до липня. Це, ймовірно, вплине на залежну від дизельного палива європейську важку промисловість, яка вже бореться з високими цінами, а також спричинить подальшу інфляцію та підвищить привабливість електричних та гібридних транспортних засобів, які зараз складають майже половину продажів легкових автомобілів на континенті.

У короткостроковій перспективі цілком можливо, що Європа постраждає, а Росія виграє від підвищення цін. Однак довгострокова перспектива виглядає для Москви набагато складнішою. Адже не може просто тимчасово відключити постачання без наслідків, а санкції щодо морського страхування буде майже неможливим обійти, враховуючи, що фахівці працюють переважно в Європі, США та союзних країнах.

Санкції мають неоднозначний досвід у тому, щоб змусити держави змінити свою поведінку, особливо авторитарні уряди, але тепер очевидна мета — ізолювати та вичерпати фінансові джерела Кремля. Незважаючи на високий курс рубля, підкріплений контролем над капіталом, і значним профіцитом поточного рахунку, заходи, запроваджені Брюсселем, Вашингтоном та партнерами, вже працюють. Вплив обмежень на імпорт комплектуючих вже показав межі російських програм імпортозаміщення. Наприклад, найближчим часом ПАТ «Аерофлот» вже буде змушений розбирати літаки на запчастини.

Війна завжди залежала від фінансів. Припиняючи надходження доларів у скарбницю Кремля, Європа значно ускладнює кремлю підтримувати поточну войовничу активність. То ж навіть вистраждані санкції краще, ніж їх відсутність.

  • Нагадаємо, напередодні лідери ЄС погодили шостий пакет санкцій проти Росії, який включає поетапне ембарго на нафту, деSWIFT Сбєрбанку та удар по пропаганді.

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санкції проти Росії
ембарго на постачання нафти
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