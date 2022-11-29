Про це у Твіттері написала амбасадорка США в Україні Бріджит Брінк.

"Санкції та експортний контроль вже погіршили здатність Москви реалізувати свій імперський план – незважаючи на збільшення атак Росії на інфраструктуру, координатор з санкцій держдепу США О’Брайєн приїхав до України, щоб обговорити додаткові заходи щодо посилення тиску на Росію", – написала Брінк.

Нагадаємо, в Естонії у рамках санкцій ЄС заморозили російські активи на десятки мільйонів євро.

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