Санкції проти Росії мають втричі зменшити військову спроможнісь Кремля: про що говорив Порошенко із віце-президентом Єврокомісії

Порошенко також зазначив, що Єврокомісія має знайти шляхи розблокування українського експорту.

"Однією з головних тем і в Європарламенті, і в Єврокомісії, включно з віце-президентом Домбровскісом, був торговельний режим і підтримка економіки України, розблокування експорту аграрної продукції", – повідомив Порошенко.

"Станом на зараз Угорщина ще не розблокувала свої кордони. Черги на кордонах стоять кілометрові. Інструменти Єврокомісії для того, щоб ринок Євросоюзу був відкритий для наших сільгоспвиробників і переробників, а це – дві третини українського експорту, – сьогодні потребують вивірених і мудрих рішень. Ми чекаємо 5 червня, коли буде продовження відповідних заходів, і безумовно бажаємо, щоб вибори в країнах-членах точно не впливали і не перешкоджали взаємозв’язку економік України і Європейського Союзу", – наголосив Порошенко.

За його словами Єврокомісія приділяє окрему увагу питанням фінансової підтримки України.

"Ви знаєте, що після нашої зустрічі віце-президент Домбровскіс оголосив про виділення 1,5 мільярда євро на фінансову підтримку України в рамках макрофінансової допомоги. Це має відбуватися кожен місяць для реалізації 18-мільярдної програми фінансової підтримки України з боку Євросоюзу. Але це не просто передача грошей. Це передача грошей з умовами. І ці умови є стимулом для реформ. Сьогодні це чітка грошова, фінансова мотивація України проводити реформи", – пояснює Порошенко.

"Це і захист реформи децентралізації, державних закупівель, корпоративного управління, реформи публічної влади, захист свободи слова, демократії і свободи. В цих напрямках, безумовно, дуже ефективні важелі координації з українським громадянським суспільством, парламентом, політичними силами і владою", – констатує п’ятий Президент.

Ще одна важлива позиція – це посилення санкцій проти Росії, говорить Порошенко.

"Дуже важливі напрацювання, здійснені нашою командою щодо оцінки ефективності санкцій. Вони мають полягати лише в тому, наскільки ми перерізали росіянам можливість фінансувати війну. От ми зменшуємо обсяг фінансування експорту РФ, зменшуємо позиції, які будуть давати Росії можливість продовжувати війну, в три рази", – зазначив Петро Порошенко.