Санкції в дії. У Росії масово звільняють пілотів та бортпровідників
Звільнення стало формальністю, оскільки більшість екіпажів цивільних літаків і до того перебували у простої, починаючи з березня
Про це повідомляє російське телеграм-видання "База".
З авіакомпанії Royal Flight (перевізник туроператора "Корал тревел") планують звільнити близько 250 людей. Їм уже почали надходити повідомлення про явку для скорочення.
Також звільнення зачеплять і екіпажі Azur Air (перевізник "Анекс тур"), більша частина яких перебуває у простої з березня. За інформацією видання, в авіакомпанії під скорочення потраплять близько 200 пілотів.
Скорочення, спричинені санкціями, будуть стосуватися як інших пілотів, так і командирів повітряних суден, що літають на "Боїнгах" 737 і 777. Ці літаки повернули лізингодавцю і екіпажів просто виявилося дуже багато. Переучувати на інші типи літаків їх не будуть, бо вже є готові команди.
Авіакомпанії продовжать виконувати рейси на "Боїнгах" 757 і 767, що залишилися — їх повністю викупили або перевели до російського реєстру.
За інформацією телеграм-каналу "Авіаторщина", в авіакомпанії Royal Flight під скорочення потраплять усі пілоти, крім командирів ескадрилій, а в Azur Air — майже всі пілоти однотипники (з допуском на один тип літака Boeing 737, 757) і ті, хто має допуск на 757/767, а також до половини штату бортпровідників.
- Нагадаємо, що проти авіагалузі у Росії введено дуже жорсткі санкції: для них закрили небо більшість світових держав, а лізингодавці, в основному з Ірландії та Бермудів, висунули вимогу повернути усі літаки їх власникам. Також ці літаки позбавили сертифікатів льотної безпеки. У Росії намагаються обійти обмеження і фактично починають піратське захоплення бортів. Також поспіхом перереєстровують їх у своєму реєстрі. Проте це не позбавляє впливу санкцій. Відтак, на цей момент російські авіакомпанії можуть літати хіба всередині країни і то до того часу, поки літаки перебувають у придатному технічному стані, оскільки ні ремонту, ні запчастин іноземні компанії їм постачати не будуть. Провідні авіабудівники теж приєднались до санкцій.
- Як розповів співвласник аеропорту "Внуково" та авіакомпанії "Азимут" Віталій Ванцев, широкомасштабна агресія Росії та санкції призвели до закриття курортних напрямків до Чорного та Азовського морів, а також у Крим, що додатково зменшило пасажиропотік ще на 40%, призвели до банкрутств авіакомпаній та ізоляції, яка може тривати 5-6 років. Також у результаті обмежень, Москва стала пунктом, звідки нікуди летіти, а для виживання російські аеропорти та авіакомпанії мусять покладатись самі на себе.
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