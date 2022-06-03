Санкції в дії. У Росії масово звільняють пілотів та бортпровідників

Про це повідомляє російське телеграм-видання "База".

З авіакомпанії Royal Flight (перевізник туроператора "Корал тревел") планують звільнити близько 250 людей. Їм уже почали надходити повідомлення про явку для скорочення.

Також звільнення зачеплять і екіпажі Azur Air (перевізник "Анекс тур"), більша частина яких перебуває у простої з березня. За інформацією видання, в авіакомпанії під скорочення потраплять близько 200 пілотів.

Скорочення, спричинені санкціями, будуть стосуватися як інших пілотів, так і командирів повітряних суден, що літають на "Боїнгах" 737 і 777. Ці літаки повернули лізингодавцю і екіпажів просто виявилося дуже багато. Переучувати на інші типи літаків їх не будуть, бо вже є готові команди.

Авіакомпанії продовжать виконувати рейси на "Боїнгах" 757 і 767, що залишилися — їх повністю викупили або перевели до російського реєстру.

За інформацією телеграм-каналу "Авіаторщина", в авіакомпанії Royal Flight під скорочення потраплять усі пілоти, крім командирів ескадрилій, а в Azur Air — майже всі пілоти однотипники (з допуском на один тип літака Boeing 737, 757) і ті, хто має допуск на 757/767, а також до половини штату бортпровідників.

Нагадаємо, що проти авіагалузі у Росії введено дуже жорсткі санкції: для них закрили небо більшість світових держав, а лізингодавці, в основному з Ірландії та Бермудів, висунули вимогу повернути усі літаки їх власникам. Також ці літаки позбавили сертифікатів льотної безпеки. У Росії намагаються обійти обмеження і фактично починають піратське захоплення бортів. Також поспіхом перереєстровують їх у своєму реєстрі. Проте це не позбавляє впливу санкцій. Відтак, на цей момент російські авіакомпанії можуть літати хіба всередині країни і то до того часу, поки літаки перебувають у придатному технічному стані, оскільки ні ремонту, ні запчастин іноземні компанії їм постачати не будуть. Провідні авіабудівники теж приєднались до санкцій.

Як розповів співвласник аеропорту "Внуково" та авіакомпанії "Азимут" Віталій Ванцев, широкомасштабна агресія Росії та санкції призвели до закриття курортних напрямків до Чорного та Азовського морів, а також у Крим, що додатково зменшило пасажиропотік ще на 40%, призвели до банкрутств авіакомпаній та ізоляції, яка може тривати 5-6 років. Також у результаті обмежень, Москва стала пунктом, звідки нікуди летіти, а для виживання російські аеропорти та авіакомпанії мусять покладатись самі на себе.

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