Саудівська Аравія не продаватиме нафту країнам, які запровадять проти неї санкції й підтримають стелю цін
У разі введення нафтових санкцій Саудівська Аравія не продаватиме горючу корисну копалину країнам, які підтримають прийняття стелі цін
Про це заявив міністр енергетики Саудівської Аравії Абдель Азіз бен Сальман Аль Сауд в інтерв'ю Energy Intelligence.
Він вважає, що політика обмеження нафтових цін провокує волатильність на ринках і гальмує розвиток галузі.
"Якщо експорт саудівської нафти потрапить під обмеження, ми не продаватимемо нафту жодній країні, яка запровадить стелю цін на наші поставки, і скоротимо виробництво нафти. Я не здивуюся, якщо інші зроблять те саме", - наголосив урядовець.
За його словами, санкції, що обмежують ціни на енергоносії, можуть підірвати інвестиції у світову нафтову галузь і призвести до того, що світова пропозиція сильно відставатиме від попиту.
- Саудівська Аравія в січні планувала знизити ціни на більшість сортів нафти для покупців в Азії та Європі, причому для США ціни повинні були залишитися незмінними другий місяць поспіль.
- Згодом Саудівська Аравія оголосила про підвищення цін на постачання нафти для ринків Європи та Азії у квітні.
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