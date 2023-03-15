Про це заявив міністр енергетики Саудівської Аравії Абдель Азіз бен Сальман Аль Сауд в інтерв'ю Energy Intelligence.

Він вважає, що політика обмеження нафтових цін провокує волатильність на ринках і гальмує розвиток галузі.

"Якщо експорт саудівської нафти потрапить під обмеження, ми не продаватимемо нафту жодній країні, яка запровадить стелю цін на наші поставки, і скоротимо виробництво нафти. Я не здивуюся, якщо інші зроблять те саме", - наголосив урядовець.

За його словами, санкції, що обмежують ціни на енергоносії, можуть підірвати інвестиції у світову нафтову галузь і призвести до того, що світова пропозиція сильно відставатиме від попиту.