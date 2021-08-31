Сайт України отримав версію китайською мовою

Про це повідомив очільник МЗС Дмитро Кулеба у Twitter

"Сьогодні ми запустили шосту мовну версію офіційного сайту України, китайську: https://ukraine.ua/zh/", - зазначив Кулеба.

Він додав, що китайською говорять понад 1,5 млрд людей, і це одна з офіційних мов ООН.



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Також сайт має ще 5 версій: англомовну, німецькомовну, французькомовну, іспаномовну і арабську.