Сайт України отримав версію китайською мовою
На офіційному сайті України з'явилась китайська мовна версія
Про це повідомив очільник МЗС Дмитро Кулеба у Twitter
"Сьогодні ми запустили шосту мовну версію офіційного сайту України, китайську: https://ukraine.ua/zh/", - зазначив Кулеба.
Він додав, що китайською говорять понад 1,5 млрд людей, і це одна з офіційних мов ООН.
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Також сайт має ще 5 версій: англомовну, німецькомовну, французькомовну, іспаномовну і арабську.
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