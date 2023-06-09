СБУ арештувала активи російського депутата Зотова на понад 180 млн грн

Про це повідомляє пресцентр Служби безпеки України.

Зазначається, що Золотов причетний до фінансування російської агресії проти України. Загальна сума арештованого майна становить більше ніж 180 млн грн.

"Насамперед мова йде про арешт активів підконтрольного Зотову агрохолдингу, який знаходиться на території Дніпропетровської та Херсонської областей. А це виробничі та складські приміщення на площі понад 13 тис. кв. м, 16 автомобілів та майже 4 млн грн на банківських рахунках", - йдеться у повідомлені.

За інформацією від правоохоронців, менше ніж за рік до повномасштабного вторгнення депутат формально вийшов зі співзасновників українського агрохолдингу "Агро-Білогір’я" і переписав бізнес на родичів. При цьому він зберігав повний контроль над діяльністю компанії, а частину прибутку спрямовував на підтримку російської армії.

Завдяки цьому депутат сподівався уникнути санкцій та кримінального переслідування за злочини проти України.

Крім того, Золотов активно поширював у соціальних мережах інформацію про надання допомоги окупантам. Також ця інформація розміщена на офіційному сайті його корпорації.

Правоохоронці повідомили російському депутату підозру за фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України (ст. 110-2 ККУ). Йому може загрожувати до 10 років ув'язнення.