На YouTube виклали документальний фільм "СБУ. Спецоперації перемоги". За 20 годин – 600 000 переглядів. Людям подобається дивитись, як саме Україна змінила хід війни, переломила на свою користь ситуацію в Чорному морі та перекрила постачання зброї через Кримський міст. Людям, в принципі, завжди були цікаві деталі роботи легендарних спецслужб – я не раз вже згадував ізраїльський серіал "Фауда", шалено популярний.

У нас поки не художній серіал про СБУ на війні, але цілком пристойна документалка. З цифрами та фактами. Єдиний мінус, мабуть, — відсутність англійського рухомого рядка для аудиторії союзників. Але це швидко додається.

Для перемоги в чимдалі складніших міжнародних обставинах не зайве уточнити: що саме було досягнуто двома спецопераціями підриву критично важливої транспортної артерії окупантів. Крім гарної картинки, купи марок, листівок і сотень мемів, звісно.

Міст як військовий логістичний об’єкт, фактично, знищено Службою: він лишився функціонувати тільки як слабенька цивільна артерія, ненадійна, небезпечна і дуже обмежена. "Автомобільний транспорт рухається реверсно. Кожна автівка вагою не більше п’яти тонн. Залізничне сполучення використовується тільки для електрички, але не більше п’яти вагонів. Тобто боєкомплект і все інше вони зараз тягнуть поромами" (В. Малюк).

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Тобто, сенс у масштабній (і недешевій) спецоперації (навіть двох, а буде й остаточна) був не тільки пропагандистський – "ми це можемо" і потужний ляпас ФСБ та Путіну. Було поставлено конкретну масштабну суто військову задачу і з успіхом її виконано.

СБУ сильно помінялась буквально за рік. Зрештою: потужний інженерний відділ, ІТ-відділ – це дуже нетипово для спецслужби. Але воєнний час виставляє свої вимоги. Малюку вдалось за лічені місяці тотально переформатувати спецслужбу як таку, базові принципи та цілі її роботи. Розробка і виробництво власної зброї, надводних та інших дронів – цим дотепер ніколи не займалась СБУ. Але було знайдено й оптимально застосовано ресурси, кадри, облаштовано таємні підземні виробництва. Прямо під час бойових дій і щоденних обстрілів.

Це серйозне досягнення. Це те, що ми можемо покласти на стіл лідерам союзників як реальний, матеріальний аргумент "Україна може перемогти й у військовому форматі" - те, що прямо зараз активно заперечують десятки лобістів переговорів з РФ (і просто лобістів РФ).

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Про автора. Олексій Голобуцький, політолог

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