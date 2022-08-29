СБУ ідентифікувала командира російського спецзагону "Ахмат", який убив п’ятьох цивільних у Бучі
СБУ зібрала доказову базу на ще одного "кадирівця", який убив п’ятьох цивільних у Бучі
Про це повідомляє СБУ.
Зазначається, що Служба безпеки України ідентифікувала командира групи спеціального загону швидкого реагування "Ахмат" управління федеральної служби військ національної гвардії РФ по чеченській республіці, який безжально вбив п’ятьох цивільних у Бучанському районі Київщини.
"Майору поліції Мусаєву Ізнауру Ібрагімовичу оголошено про підозру у порушенні законів та звичаїв війни, поєднаних із умисним вбивством. Воєнний злочинець у складі окупаційних військ РФ брав участь у захопленні села Микуличі. Солдати, вчиняючи насильство та страти, здійснювали спецрейди для залякування місцевих мешканців. Керуючи спецзагоном, Мусаєв та його підлеглі, під виглядом запобігання співпраці цивільних із Збройними силами України, жорстоко розстрілювали людей", - йдеться у повідомленні.
Також там додали, що СБУ продовжує ретельно досліджувати його причетність до скоєння інших злочинів на Київщині.
- Нагадаємо, 80% вбитих росіянами людей в Бучі були страчені
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