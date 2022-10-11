СБУ на Харківщині ліквідувала 2 групи ПВК Вагнера
Аеророзвідка локації, блискавичний штурм і жодних втрат – такий результат роботи спецпризначенців ЦСО "А" та Управління СБУ в Харківській області
Про це повідомляє Служба безпеки України.
"У ворога: один "200-й", ще чотирьох – захоплено в полон. Серед них командир ДРГ, який вже передає СБУ важливу розвідінформацію, в тому числі – про влаштовані окупантами катівні українців", – йдеться у повідомленні СБУ.
- Нагадаємо, СБУ підтвердила оголошення в розшук Медвєдєва, Шойгу, Захарової та інших представників путінського режиму
- У СБУ зазначають, що важливою частиною плану ворога, окрім ракет, є "обстріл" нас фейками та нісенітницями
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
40.33
Купівля 40.33Продаж 41.35
-
EUR
Купівля 38.78Продаж 40.02
- Актуальне
- Важливе