СБУ на Харківщині ліквідувала 2 групи ПВК Вагнера

Про це повідомляє Служба безпеки України.

"У ворога: один "200-й", ще чотирьох – захоплено в полон. Серед них командир ДРГ, який вже передає СБУ важливу розвідінформацію, в тому числі – про влаштовані окупантами катівні українців", – йдеться у повідомленні СБУ.

Нагадаємо, СБУ підтвердила оголошення в розшук Медвєдєва, Шойгу, Захарової та інших представників путінського режиму

У СБУ зазначають, що важливою частиною плану ворога, окрім ракет, є "обстріл" нас фейками та нісенітницями