Розхитують інфопростір: СБУ застерігає від російських фейків

Про це повідомляє пресслужба Служби безпеки у Telegram.

У СБУ зазначають, що важливою частиною плану ворога, окрім ракет, є "обстріл" нас фейками та нісенітницями.

"Завдання окупантів – посилити медійний ефект від ракетних ударів і розхитати інформаційний простір України. Тож у хід ідуть різноманітні інформаційно-психологічні спецоперації (ІПСО). Перелік тем надзвичайно широкий: від перебільшення кількості випущених ракет і наслідків уражень до чуток про евакуацію представників влади", - наголосили у Службі безпеки.

Враховуючи це, СБУ закликає не довіряти публікаціям ворожих чи проросійських Телеграм-каналів. Також застерігають від поширення неперевірених даних серед своїх друзів і знайомих. Натомість радять отримувати інформацію виключно з офіційних джерел, не знімати та не поширювати фото та відео наслідків прильотів.

"І головне – вірте в захисників України та допомагайте їм! Ворогу не вдасться нас залякати", - додали в СБУ.

10 жовтня Росія обстріляла Київ та Київщину, є загиблі.

Прильоти також були в Дніпрі, на Львівщині та Полтавщині.

На Тернопільщині та Хмельниччині спрацювала ППО.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb