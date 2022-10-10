Розхитують інфопростір: СБУ застерігає від російських фейків
Завдання окупантів – посилити медійний ефект від ракетних ударів, вбачають у СБУ, і розхитати інформаційний простір України
Про це повідомляє пресслужба Служби безпеки у Telegram.
У СБУ зазначають, що важливою частиною плану ворога, окрім ракет, є "обстріл" нас фейками та нісенітницями.
"Завдання окупантів – посилити медійний ефект від ракетних ударів і розхитати інформаційний простір України. Тож у хід ідуть різноманітні інформаційно-психологічні спецоперації (ІПСО). Перелік тем надзвичайно широкий: від перебільшення кількості випущених ракет і наслідків уражень до чуток про евакуацію представників влади", - наголосили у Службі безпеки.
Враховуючи це, СБУ закликає не довіряти публікаціям ворожих чи проросійських Телеграм-каналів. Також застерігають від поширення неперевірених даних серед своїх друзів і знайомих. Натомість радять отримувати інформацію виключно з офіційних джерел, не знімати та не поширювати фото та відео наслідків прильотів.
"І головне – вірте в захисників України та допомагайте їм! Ворогу не вдасться нас залякати", - додали в СБУ.
- 10 жовтня Росія обстріляла Київ та Київщину, є загиблі.
- Прильоти також були в Дніпрі, на Львівщині та Полтавщині.
- На Тернопільщині та Хмельниччині спрацювала ППО.
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