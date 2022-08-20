СБУ оголосила підозру пропагандистам "русского міра" на Житомирщині. Більшість народилися чи працювали в РФ

Про це повідомила пресслужба СБУ у Житомирській області.

Слідчі викрили сімох прихильників "русского міра", серед них:

мешканка села на Коростенщині, яка працювала начфіном однієї з військових частин у рф, проте після виходу на пенсію повернулася в Україну. Вона заявляла, що населення нашої держави є сепаратистами та підлягає знищенню, а рашисти прийшли "захищати та звільняти";

житель Бердичева співзаснував громадську організацію проросійського спрямування та вихваляв нібито героїчні дії збройних сил РФ;

продавчиня з Бердичева під час роботи нав'язувала покупцям проросійські наративи;

двоє мешканців Новограда-Волинського після повномасштабного вторгнення РФ поширювали у соціальних мережах матеріали російської пропаганди, які звеличували воєнні злочини армії агресора;

житель села Житомирського району дякував окупантам, які нібито принесли "порядок" у Мелітополь, а відповідальність за масові руйнування міст та об’єктів інфраструктури України він покладав на військових ЗСУ;

житомирянка переконувала сусідів, що упродовж восьми років на сході України триває звичайний "внутрішній громадянський конфлікт", до якого РФ не має жодного стосунку.

Правоохоронці повідомили трьом колаборантам про підозру за ч.1 ст.111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України (карається позбавленням волі на строк від дванадцяти до п’ятнадцяти років). Ще чотирьом слідчі СБУ повідомили про підозру у поширенні матеріалів, в яких міститься заперечення, виправдовування, визнання правомірною збройної агресії РФ, передбаченого ст.436-2 Кримінального кодексу України (караються обмеженням волі на строк до п’яти років або позбавленням волі на той самий строк).

19 серпня правоохоронці викрили завербованого агента ФСБ РФ, який мав установити прослуховування в кулуарах Верховної Ради України.

Того ж дня Служба безпеки України затримала росіянина, якого ФСБ перекинула в Україну для збору розвідувальних даних поблизу Краматорська.

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