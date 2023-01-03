СБУ оголосила підозру за обстріл України російському генералу та адміралу флоту РФ
Служба безпеки оголосила перші підозри за обстріли цивільних об’єктів України щодо російського генерала та адмірала флоту РФ
Про це повідомляє прес-служба СБУ.
Слідчі Служби безпеки зібрали якісну доказову базу на двох представників вищого командування РФ, які несуть відповідальність за обстріли цивільних об’єктів України. Одним із них є командувач дальньої авіації повітряно-космічних сил ЗС РФ генерал-полковник Сергій Кобилаш. А іншим - колишній командувач Чорноморським флотом РФ адмірал Ігор Осіпов.
Їм обом оголошено про підозри за двома статтями Кримінального кодексу України:
ч. 2 ст. 437 (планування, підготовка, розв’язування та ведення агресивної війни);
ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України).
Це перші підозри, які Україна оголошує саме за обстріли цивільних об’єктів в Україні. Максимальна санкція статей передбачає покарання у вигляді довічного позбавлення волі.
Згідно з інформацією, під час розслідування слідчі СБУ встановили, що з початку повномасштабного вторгнення Сергій Кобилаш виконує вказівки вищого військово-політичного керівництва Росії щодо знищення українських міст. Саме за його наказом російські загарбники здійснюють масовані ракетні удари по житлових будинках, лікарнях та об’єктах критичної інфраструктури у різних регіонах України.
Що стосується Ігора Осіпова, то за даними слідства, у період з 24 лютого до 10 серпня 2022 року посадовець віддавав накази на проведення систематичних ракетних ударів з акваторії Чорного моря по українських густонаселених пунктах.
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