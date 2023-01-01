Про це поінформували в Національній поліції України.

Упродовж доби 31 грудня військові РФ гатили по Донеччині ракетами, реактивними системами залпового вогню "Град" й артилерією.

Під ворожим вогнем опинилися 11 населених пунктів:Авдіївка, Бахмут, Краматорськ, Курахове, Миколаївка, Торецьк, смт Велика Новосілка, Олексієво-Дружківка, села Веселе, Маркове, Предтечине.

Зазначається, що за цей час росіяни 18 разів обстріляли житлові квартали, пошкоджено 26 цивільних об'єктів. Серед них: 19 житлових будинків, школа, завод, трансформатор та зерносховище.

По Миколаївці росіяни двічі поцілили з ЗРК "С-300", руйнувань зазнали дві багатоповерхівки та навчальний заклад.

"Ще одна ракета вдарила по Олексієво-Дружківці, де пошкоджено 5 приватних осель. Також внаслідок ракетної атаки є пошкодження в промисловій зоні Краматорська", - додали в пресслужбі.

Нагадаємо, 31 грудня військові РФ атакували 8 областей України: захисники збили усі 13 БПЛА, які запустили окупанти. Також ворог здійснив 31 ракетний і 12 авіаційних ударів.

Упродовж 31 грудня окупанти здійснювали артилерійські й мінометні обстріли міст та сіл Харківщини, у Куп'янську вони спричинили масштабні пожежі

У ніч з 31 грудня на 1 січня російські терористи завдали удари по Київській області та Києву. Протиповітряна оборона ліквідувала 32 ворожих об'єкти.

31 грудня росіяни атакували Миколаївську область: удень Миколаїв уразили 6 ракет типу "Іскандер", увечері сили ППО збили над регіоном 7 БПЛА

У новорічну ніч військові РФ двічі здійснили обстріли Нікопольського району, від атаки по житловому будинку 48-річна жінка отримала поранення.

Упродовж доби 31 грудня росіяни завдали 40 ударів по території Херсонщини, в новорічну ніч РФ поцілила в Херсонську обласну дитячу лікарню, є загибла людина, ще одна - поранена.

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