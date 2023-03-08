СБУ показала відео знищення російської вогнеметної системи "Сонцепьок" дроном-камікадзе
Спецпризначенці СБУ ліквідувала дроном-камікадзе російську важку вогнеметну систему "Сонцепьок"
Про це інформує Служба безпеки України.
Бійці Центру спецоперацій "А" Служби безпеки спалили російську важку вогнеметну систему "Сонцепьок" в момент її залпу.
"Друга армія світу" залишилась без ще одного "аналоговнєту", - прокоментувала пресслужба та поширила відео.
- Нагадаємо, ранком Генштаб звітував, що за добу 7 березня українські захисники знищили ЗРК "Бук", РЛС "Зоопарк" й уразили місця скупчення окупантів.
- З початку повномасштабного вторгнення в Україну росіяни втратили понад 155 тис. військових загиблими.
- Уночі 6 березня захисники з Нацгвардії у районі Бахмута, що на Донеччині, збили російський штурмовий літак Су-25 на відстані до 4 км.
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