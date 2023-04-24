СБУ повідомила голові парламенту Чечні Даудову підозру за діяльність проти України
Правоохоронці зібрали докази щодо голови парламенту Чеченської республіки РФ Магомеда Даудова, який формує нові загони кадирівців та причетний до окупації України
Про це інформує Служба безпеки України.
"Фігурант входить до найближчого оточення Кадирова і виконує його вказівки щодо ведення агресивної війни проти нашої держави", – пише пресслужба.
Встановлено, що Даудов з травня 2022 року формує нові штурмові підрозділи Росії, які перебувають у північному Кавказі.
Повідомляється, що він допомагав створювати "78-й моторизований полк спеціального призначення "Північ-ахмат", а також батальйони "Південь-ахмат", "Захід-ахмат" і "Схід-ахмат".
Мобілізовані проходять військовий вишкіл в університеті спецзагонів у місті Гудермес Чеченської республіки. А далі їх перекидають до тимчасово окупованих територій Донеччини, Луганщини, Херсонщини та Запорізької області.
"Даудов упродовж липня – листопада минулого року неодноразово особисто приїздив до тимчасово окупованих Лисичанська, Попасної та Маріуполя. Там він зустрічався з ватажками новостворених загонів кадирівців і закликав до ведення активних бойових дій проти Сил оборони", – пишуть в СБУ.
Зловмисник поширював у власному телеграм-каналі виступи Кадирова щодо виправдовування збройної агресії Росії в Україні.
Фігуранту повідомили про підозру за пособництва у веденні агресивної війни, у вчиненні умисних дій з метою зміни меж території України та поширення службовою особою матеріалів, у яких містяться виправдовування, визнання війни.
Нині Даудов перебуває в Росії.
- 13 січня повідомлялося, що на Запоріжжі, у тимчасово окупованому Мелітополі, щодня збільшується кількість росіян, кадирівців, осетинів і бурят.
- 21 січня повідомлялося, що голова Чечні Рамзан Кадиров закріплюється і посилює свій вплив на окупованих територіях Донбасу.
- Російські військові завжди забирають тіла вбитих кадирівців з поля бою, проте з найманцями з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей ситуація інша.
- В цьому ж звіті аналітики ISW розповіли, що у Кремлі вважають "президентські амбіції" Пригожина загрозою режиму Путіна.
- Також на початку березня стало відомо, що Путін зустрівся із 17-річним сином Кадирова.
- Рамзан Кадиров продовжує докладати зусилля для збереження значущості Чечні у політичній і військовій сферах РФ.
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