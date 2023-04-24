Про це інформує Служба безпеки України.

"Фігурант входить до найближчого оточення Кадирова і виконує його вказівки щодо ведення агресивної війни проти нашої держави", – пише пресслужба.

Встановлено, що Даудов з травня 2022 року формує нові штурмові підрозділи Росії, які перебувають у північному Кавказі.

Повідомляється, що він допомагав створювати "78-й моторизований полк спеціального призначення "Північ-ахмат", а також батальйони "Південь-ахмат", "Захід-ахмат" і "Схід-ахмат".

Мобілізовані проходять військовий вишкіл в університеті спецзагонів у місті Гудермес Чеченської республіки. А далі їх перекидають до тимчасово окупованих територій Донеччини, Луганщини, Херсонщини та Запорізької області.

"Даудов упродовж липня – листопада минулого року неодноразово особисто приїздив до тимчасово окупованих Лисичанська, Попасної та Маріуполя. Там він зустрічався з ватажками новостворених загонів кадирівців і закликав до ведення активних бойових дій проти Сил оборони", – пишуть в СБУ.

Зловмисник поширював у власному телеграм-каналі виступи Кадирова щодо виправдовування збройної агресії Росії в Україні.

Фігуранту повідомили про підозру за пособництва у веденні агресивної війни, у вчиненні умисних дій з метою зміни меж території України та поширення службовою особою матеріалів, у яких містяться виправдовування, визнання війни.

Нині Даудов перебуває в Росії.