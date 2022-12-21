СБУ проводить контррозвідувальні заходи в монастирі УПЦ (МП) на Сумщині

Про це повідомила Служба безпеки України на фейсбуці.

Зазначається, що співробітники СБУ проводять контррозвідувальні заходи на об'єктах Софронієво-Молченського чоловічого монастиря Різдва Богородиці УПЦ (МП) на Сумщині.

Заходи відбуваються разом з іншими правоохоронними структурами з метою протидії підривної діяльності спецслужб РФ в Україні.

"Враховуючи збройну агресію РФ, дані заходи проводяться у тому числі для унеможливлення використання релігійних громад як осередку "російського миру" та убезпечення населення від провокацій і терористичних актів", - мовиться в повідомленні.

Разом із представниками церкви правоохоронці оглядають території для виявлення людей, які, можливо, причетні до "протиправної діяльності на шкоду державному суверенітету України", а також шукають предмети, заборонені до обігу.

Нагадаємо, 22 листопада Служба безпеки України провела контррозвідувальні заходи на території Свято-Успенської Києво-Печерської лаври у Києві, а також на території Корецького Свято-Троїцького монастиря та приміщень Сарненсько-Поліської єпархії УПЦ. Згодом в СБУ розповіли, що в приміщеннях УПЦ МП знайшли проросійську літературу, мільйони готівки та підозрілих росіян.

25 листопада Служба безпеки провела контррозвідувальні заходи на території Чернівецько-Буковинської єпархії УПЦ (МП) та знайшли там методички з Москви, російське громадянство у керівництва та посвідчення окупантів.

28 листопада стало відомо, що у храмах УПЦ (МП) на Тернопільщині та Прикарпатті СБУ знайшла пропагандистські матеріали, що заперечують існування України, а також шеврони бойовиків. 30 листопада силовики провели обшуки в монастирі Мукачівської єпархії УПЦ (МП) на Закарпатті. Там знайшли брошури із запереченням незалежності України.

Президент України Володимир Зеленський ввів у дію санкції Ради національної безпеки та оборони проти семи представників Української православної церкви московського патріархату.

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