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СБУ проводить обшуки у в.o. мера Чернігова Ломаки

5 вересня, 2023 вiвторок
08:31
Суспільство Олександр Ломака

Служба безпеки України у вівторок, 5 вересня, прийшла з обшуками додому до виконувача обов'язків міського голови Чернікова Олександра Ломаки

Про це Ломака повідомив у facebook.

"В мене вдома обшуки. Зараз. Поки збирав дітей до школи, до мене завітала група представників СБУ. Будуть обшукувати квартиру", - написав він. 

Ломака зазначив, що обшук відбувається на основі рішення Шевченківського суду Києва.

"Що шукатимуть: мабуть, трансформатор, який Чернігів купив, щоб врятуватися взимку після обстрілів орками енергосистеми міста", - додав в.о. мера. 

За його словами, через візит СБУ у Чернігові скасували нараду з питань життєдіяльності міста, яка мала відбутися о 08:00 ранку. 

  • 19 червня СБУ повідомила про підозру заступнику Чернігівського міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Віктору Геращенку за зловживання владою. Його підозрюють в розкраданні коштів на закупівлі трансформатора для ТЕЦ.
Україна
СБУ
Чернігів
Чернігівщина
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