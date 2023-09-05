СБУ проводить обшуки у в.o. мера Чернігова Ломаки

Про це Ломака повідомив у facebook.

"В мене вдома обшуки. Зараз. Поки збирав дітей до школи, до мене завітала група представників СБУ. Будуть обшукувати квартиру", - написав він.

Ломака зазначив, що обшук відбувається на основі рішення Шевченківського суду Києва.

"Що шукатимуть: мабуть, трансформатор, який Чернігів купив, щоб врятуватися взимку після обстрілів орками енергосистеми міста", - додав в.о. мера.

За його словами, через візит СБУ у Чернігові скасували нараду з питань життєдіяльності міста, яка мала відбутися о 08:00 ранку.