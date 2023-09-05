СБУ проводить обшуки у в.o. мера Чернігова Ломаки
Служба безпеки України у вівторок, 5 вересня, прийшла з обшуками додому до виконувача обов'язків міського голови Чернікова Олександра Ломаки
Про це Ломака повідомив у facebook.
"В мене вдома обшуки. Зараз. Поки збирав дітей до школи, до мене завітала група представників СБУ. Будуть обшукувати квартиру", - написав він.
Ломака зазначив, що обшук відбувається на основі рішення Шевченківського суду Києва.
"Що шукатимуть: мабуть, трансформатор, який Чернігів купив, щоб врятуватися взимку після обстрілів орками енергосистеми міста", - додав в.о. мера.
За його словами, через візит СБУ у Чернігові скасували нараду з питань життєдіяльності міста, яка мала відбутися о 08:00 ранку.
- 19 червня СБУ повідомила про підозру заступнику Чернігівського міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Віктору Геращенку за зловживання владою. Його підозрюють в розкраданні коштів на закупівлі трансформатора для ТЕЦ.
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