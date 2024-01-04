СБУ спільно зі спецслужбою Молдови затримала учасників міжнародного угруповання, яке вивозило ухилянтів
Контррозвідка СБУ спільно з Нацполіцією і Службою інформації та безпеки Молдови нейтралізувала міжнародне угруповання, яке вивозило ухилянтів до невизнаного Придністров’я
Про це повідомляє Служба безпеки України.
Зазначається, що маршрут нелегального "трафіку" пролягав із території Одеської області до самопроголошеного Придністров’я, а далі на територію Молдови.
"Вартість одного "квитка на втечу" становила до $5 тис. залежно від терміновості виїзду. Зловмисники підвозили своїх "клієнтів" до кордону із невизнаним Придністров’ям, а далі проводили їх лісовими стежками поза контрольно-пропускними пунктами", - йдеться у повідомленні.
У результаті спільної спецоперації двох учасників угруповання затримали в Молдові саме під час супроводу ними групи ухилянтів. Ще двох фігурантів викрили в Одесі, коли вони готували до відправлення за кордон "нову партію потенційних призовників".
У спецслужбі повідомляють, що "угруповання організували двоє мешканців невизнаного Придністров’я, які мають українські та молдовські паспорти, а також перебувають у полі зору російських спецслужб".
До створення каналу нелегальної міграції вони залучили спільників із Молдови та України.
Клієнтів учасники угруповання шукали через спеціалізовані телеграм-канали, там пропонували за гроші посприяти у втечі від мобілізації в Україні.
Розрахунок за послуги ділки отримували через криптогаманці, аби приховати незаконний прибуток.
"Всім учасникам угруповання планується повідомити про підозру за ч. 2 ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон України). Зокрема, заочну підозру готують двом організаторам "схеми", які наразі переховуються на території так званої ПМР", - повідомляють у Службі безпеки.
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- 25 грудня у СБУ повідомили про викриття трьох нових схем вивезення чоловіків призовного віку за кордон. Військовозобов'язаним пропонували виїхати з підробленими документами або в обхід контрольно-пропускних пунктів.
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