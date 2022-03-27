СБУ в Україні викрила низку колаборантів та координатора диверсійних груп окупантів

Про це повідомляє пресслужба СБУ.



У Харкові спецпризначенці затримали чоловіка, який координував диверсійні групи та терористичні угруповання «Л/ДНР» у регіоні.



У Дніпрі СБУ затримала колаборанта, який хотів очолити окупаційну адміністрацію. Він збирав дані щодо працівників об’єкта критичної інфраструктури Дніпра, їх політичну орієнтованість і рівень лояльності до РФ.



В Одеській області СБУ зі спецслужбою Молдови викрила транснаціональне організоване злочинне угруповання, яке незаконно переправляло українців-призовників за кордон.



На Полтавщині СБУ виявила колаборантку, яка агітувала за захоплення окупантами українських міст, і заблокувала ботоферму.



В Івано-Франківській області викрили агітаторку, яка поширювала антиукраїнський контент у соцмережах. А в перший день війни відправила фото ракетного обстрілу аеропорту Івано-Франківська абоненту з російським номером.



Нагадаємо, 25 березня окупанти планували вже повернутися додому: СБУ перехопила розмову російського військового.