СБУ в Україні викрила низку колаборантів та координатора диверсійних груп окупантів
Служба безпеки викрила координатора диверсійних груп РФ і колаборантів у різних областях України
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
У Харкові спецпризначенці затримали чоловіка, який координував диверсійні групи та терористичні угруповання «Л/ДНР» у регіоні.
У Дніпрі СБУ затримала колаборанта, який хотів очолити окупаційну адміністрацію. Він збирав дані щодо працівників об’єкта критичної інфраструктури Дніпра, їх політичну орієнтованість і рівень лояльності до РФ.
В Одеській області СБУ зі спецслужбою Молдови викрила транснаціональне організоване злочинне угруповання, яке незаконно переправляло українців-призовників за кордон.
На Полтавщині СБУ виявила колаборантку, яка агітувала за захоплення окупантами українських міст, і заблокувала ботоферму.
В Івано-Франківській області викрили агітаторку, яка поширювала антиукраїнський контент у соцмережах. А в перший день війни відправила фото ракетного обстрілу аеропорту Івано-Франківська абоненту з російським номером.
- Нагадаємо, 25 березня окупанти планували вже повернутися додому: СБУ перехопила розмову російського військового.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 29.94
-
EUR
Купівля 32.19Продаж 33.26
- Актуальне
- Важливе