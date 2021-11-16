СБУ викрила групу медиків, які привласнили майже 2 млн грн на закупівлі ШВЛ

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

"Гроші привласнювалися із закупівель анестезіологічних систем та апаратів штучної вентиляції легенів, необхідних для запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби COVID-19", - йдеться у повідомленні.

За попередніми даними, зловмисники привласнили майже 2 млн грн із коштів, які виділили на боротьбу із пандемією COVID-19.

Окрім медиків до справи причетні були також приватні підприємці, які займалися продажем обладнання.

"Розкрадання коштів відбувалося за рахунок включення до вартості угод суми ПДВ, хоча, насправді, законодавством передбачено звільнення від оподаткування ПДВ такі операції", - йдеться у повідомленні.

Головному бухгалтеру медичного закладу, у якому відблось розкрадання, повідомили про підозру за ч. 2 ст. 367 КкУ(службова недбалість).

Окрім того слідство вирішує питання про притягнення до відповідальності керівництва підприємства-постачальника за ст. 191 КкУ (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

