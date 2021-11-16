Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна Кримінал СБУ викрила групу медиків, які привласнили майже 2 млн грн на закупівлі ШВЛ

СБУ викрила групу медиків, які привласнили майже 2 млн грн на закупівлі ШВЛ

16 листопада, 2021 вiвторок
16:20
Кримінал

Служба безпеки України викрила групу медиків, які розкрадали державні кошти на закупівлі апаратів штучної вентиляції легень

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

"Гроші привласнювалися із закупівель анестезіологічних систем та апаратів штучної вентиляції легенів, необхідних для запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби COVID-19", - йдеться у повідомленні.

За попередніми даними, зловмисники привласнили майже 2 млн грн із коштів, які виділили на боротьбу із пандемією COVID-19.

Окрім медиків до справи причетні були також приватні підприємці, які займалися продажем обладнання.

"Розкрадання коштів відбувалося за рахунок включення до вартості угод суми ПДВ, хоча, насправді, законодавством передбачено звільнення від оподаткування ПДВ такі операції", - йдеться у повідомленні.

Головному бухгалтеру медичного закладу, у якому відблось розкрадання, повідомили про підозру за ч. 2 ст. 367 КкУ(службова недбалість).

Окрім того слідство вирішує питання про притягнення до відповідальності керівництва підприємства-постачальника за ст. 191 КкУ (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).
 

  • Нагадаємо, в Україні викрили три мережі з виготовлення фейкових COVID-сертифікатів.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Новини
лікарі
COVID-19
Здоров'я
розкрадання коштів
Читайте також:
Литва мігранти
15 листопада, 2021 понедiлок
Кілька сотень мігрантів намагались прорватися через білорусько-польський кордон
Олександр Усик проти Ентоні Джошуа (ліворуч)
15 листопада, 2021 понедiлок
Джошуа передумав битись з Усиком в Україні
Владимир Зеленский
15 листопада, 2021 понедiлок
Вакциновані українці зможуть отримати по тисячі грн: Зеленський анонсував програму підтримки економіки
Київ
+1
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 26.3
    Купівля 26.3
    Продаж 26.55
  • EUR
    Купівля 29.86
    Продаж 30.27
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2021, вiвторок
16 листопада
17:16
антивакцинатори у львові
Закликали до повалення держладу через антивакцинаторські гасла: СБУ викрила антиукраїнську мережу
17:06
У Києві та ще 11 областях України за добу не зробили жодного щеплення, - МОЗ
Понад 96% померлих від ускладнень COVID-19 не були щеплені, - МОЗ
17:00
У Греції на знак протесту через наслідки пандемії закрились кав'ярні та ресторани
16:50
Суддя Олександр Тупицький
Суд обрав Тупицькому запобіжний захід у вигляді застави в 45 тис. грн
16:45
маска автобус
Із січня 2022 року в Києві підвищать ціни на проїзд у громадському транспорті до 20 грн за разовий квиток
16:44
Ексклюзив
Княжицький
“Звичайний дешевий популізм”: Княжицький про ініціативу Зеленського видавати по 1 тис. грн за повну COVID-вакцинацію
16:30
Путін
Київ висловив протест РФ через указ Путіна щодо прирівняння товарів з ОРДЛО до російських
16:28
Хотіли збути запчастини до БТР і БРДМ на 500 тис. грн: на Миколаївщині викрили працівників держпідприємства
16:17
Російські окупанти в Криму
Розвідка: на Сході України російські найманці проводять збори для підвищення боєготовності
16:15
Дмитро Разумков
У Раді оголосили про створення міжфракційного депутатського об'єднання, яке очолив Разумков
16:11
Pfizer підписав договір, який зробить препарат від COVID-19 доступнішим для 53% людства
16:07
Україна - Боснія і Герцеговина
Боснія і Герцеговина - Україна: онлайн-трансляція вирішального матчу відбору ЧС-2022
16:01
Вакцинація в Україні
В Україні запрацював чатбот, який повідомляє про кількість COVID-вакцин у найближчому пункті
15:59
PR
Таксі
"Лайм-таксі" дасть своїм клієнтам можливість самостійно обирати тариф та автомобіль
15:58
Олександр Зінченко
ЧС-2022: Визначилися потенційні суперники збірної України у плей-офф відбору
15:03
пожежа
У Дніпрі в будинку для літніх людей п'ять мешканок загинули від отруєння чадним газом
14:56
Саакашвілі
"Останні дні фактично не встаю з ліжка": Саакашвілі написав Денісовій листа про стан свого здоров'я
14:55
Василь Ломаченко
Ломаченко перевершив найкращого боксера світу в престижному рейтингу
14:41
One Right Now, The Weeknd та Post Malone
Українська режисерка Таню Муіньо зняла кліп для The Weeknd та Post Malone
14:39
поліція
У Києві на вулиці стріляли в чоловіка, поліція проводить спецоперацію
14:30
Україна - Боснія і Герцеговина
Боснія і Герцеговина - Україна: букмекери дали прогноз на матч відбору ЧС-2022
14:24
Компанія Huawei випустила свій перший електромобіль Avatr
14:14
Віктор Ляшко
Ляшко розповів, коли регіони виходитимуть із "червоної" зони
14:06
Зеленський
"Тисячу Зеленського" за щеплення від COVID-19 не видаватимуть на руки, її використання обмежать, - ОП
13:55
Андрій Шевченко
Шевченко влаштував "розбір польотів" із лідерами "Дженоа"
13:54
Оператор ГТС: п'ять міст на кордоні з Росією залишаться без газу в разі припинення транзиту територією України
13:49
У столиці Уганди прогриміли вибухи: постраждало щонайменше 24 людини, двоє загинули
13:34
Верховна Рада
Врегулювання конфліктів поза судом: Рада ухвалила закон про медіацію
13:29
відновлення навчання
З 22 листопада у школах Івано-Франківська відновлять очне навчання, - мер
13:25
Андрій П'ятов
ЧС-2022: П'ятов прокоментував ситуацію перед грою Україна - Боснія і Герцеговина рядками Шевченка
13:17
Верховна Рада
Зеленський ініціював позачергове засідання Ради 18 листопада
13:15
Людмила Денісова
"Грузинське законодавство цього не передбачає": Грузія пояснила, чому Денісову не пустили до Саакашвілі
13:10
Джо Байден і Сі Цзіньпін провели 3,5-годинну зустріч: обговорили стосунки між країнами, зміни клімату і Тайвань
12:55
Зінедін Зідан
Зідан відповів на пропозицію тренувати "Манчестер Юнайтед"
12:48
Мігранти з Білорусі
Група мігрантів з Білорусі штурмує польський кордон у районі Кузниці
12:46
Північний потік-2
У Німеччині призупинили сертифікацію "Північного потоку-2"
12:34
ДТП за участю нардепа Ковальова
Нардеп від партії "Слуга народу" Ковальов потрапив у ДТП
12:25
Гаррі Кейн
ЧС-2022: Форвард збірної Англії побив рекорд, який тримався 113 років
12:11
З Кіпру екстрадіювали українця, якого підозрюють у торгівлі людьми
12:08
Валерій Баранов
Міський голова Бердянська Баранов подав у відставку
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV