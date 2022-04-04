СБУ викрила інформаторів росіян у Києві та два центри, які розсилали військовим і представникам влади деструктивні СМС на Київщині

Про це повідомив пресцентр спецслужби у Telegram.



Зокрема, співробітники СБУ знайшли "штаб-квартиру" ворожої агентури та затримали резидента. Це був місцевий житель, який був завербований представниками «Л/ДНР».



Російські агенти збирали дані про переміщення техніки ЗСУ та територіальної оборони на Київщині.



Також у столиці викрито завербованого спецслужбами РФ працівника однієї з лікарень, який агітував допомагати російським окупантам.



За данними СБУ, куратори "гарантували" колаборанту призначення на керівну посаду в окупаційній адміністрації.



Також на Київщиніі співробітники СБУ припинили діяльність двох підпільних телекомунікаційних центрів. Через них було розіслано майже 3 тис. деструктивних СМС українським військовим і представникам місцевої влади.

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