СБУ викрила інформаторів росіян у Києві та два центри, які розсилали військовим і представникам влади деструктивні СМС на Київщині
Cлужба безпеки України ліквідувала у Києві інформаторів російських спецслужб і два центри розсилки деструктивних СМС у Київській області
Про це повідомив пресцентр спецслужби у Telegram.
Зокрема, співробітники СБУ знайшли "штаб-квартиру" ворожої агентури та затримали резидента. Це був місцевий житель, який був завербований представниками «Л/ДНР».
Російські агенти збирали дані про переміщення техніки ЗСУ та територіальної оборони на Київщині.
Також у столиці викрито завербованого спецслужбами РФ працівника однієї з лікарень, який агітував допомагати російським окупантам.
За данними СБУ, куратори "гарантували" колаборанту призначення на керівну посаду в окупаційній адміністрації.
Також на Київщиніі співробітники СБУ припинили діяльність двох підпільних телекомунікаційних центрів. Через них було розіслано майже 3 тис. деструктивних СМС українським військовим і представникам місцевої влади.
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