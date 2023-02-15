СБУ викрила олігархів РФ, які хотіли уникнути націоналізації їхнього майна в Україні
Правоохоронці запобігли вивезенню з України майна російських олігархів Сергія Чемезова та Михайла Шелкова, які прагнули уникнути націоналізації їхніх активів
Про це поінформувала пресслужба СБУ.
"Служба безпеки викрила спроби підсанкційних російських олігархів Сергія Чемезова та Михайла Шелкова уникнути націоналізації майна, яке було на балансі їхніх колишніх підприємств в Україні", - ствердили правоохоронці.
Так, мовиться про Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат та агрохолдинг "Інвест Агро": раніше ці активи ВАКС передав у власність України. За даними слідства після рішення суду ексвласники намагалися незаконно "приховати":
- понад 100 одиниць автомобільної та спеціалізованої техніки;
- 6 вагонів з агропродукцією;
- більш як 5,5 тис. контейнерів з ільменітовою рудою, яка необхідна для виготовлення титану;
- майже 1,2 тис. тонн міндобрив та інших сільгосптоварів.
Служба безпеки оцінила вартість цього майна в 150 млн грн.
"Для реалізації оборудки залучили афілійовані комерційні структури, які раніше здійснювали формальне управління обома українськими компаніями. У такий спосіб Чемезов та Шелков планували переправити за кордон значну частину націоналізованого Україною майна", - додали в СБУ.
Так, тривають комплексні дії для визначення причетних осіб до схеми та притягнення їх до відповідальності.
- Нагадаємо, раніше нардепу від забороненої ОПЗЖ Олегу Волошину оголосили підозру в державній зраді. Слідство встановило, що він займався підривною діяльністю на користь РФ.
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