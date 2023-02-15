СБУ викрила олігархів РФ, які хотіли уникнути націоналізації їхнього майна в Україні

Про це поінформувала пресслужба СБУ.

"Служба безпеки викрила спроби підсанкційних російських олігархів Сергія Чемезова та Михайла Шелкова уникнути націоналізації майна, яке було на балансі їхніх колишніх підприємств в Україні", - ствердили правоохоронці.

Так, мовиться про Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат та агрохолдинг "Інвест Агро": раніше ці активи ВАКС передав у власність України. За даними слідства після рішення суду ексвласники намагалися незаконно "приховати":

понад 100 одиниць автомобільної та спеціалізованої техніки;

6 вагонів з агропродукцією;

більш як 5,5 тис. контейнерів з ільменітовою рудою, яка необхідна для виготовлення титану;

майже 1,2 тис. тонн міндобрив та інших сільгосптоварів.

Служба безпеки оцінила вартість цього майна в 150 млн грн.

"Для реалізації оборудки залучили афілійовані комерційні структури, які раніше здійснювали формальне управління обома українськими компаніями. У такий спосіб Чемезов та Шелков планували переправити за кордон значну частину націоналізованого Україною майна", - додали в СБУ.

Так, тривають комплексні дії для визначення причетних осіб до схеми та притягнення їх до відповідальності.