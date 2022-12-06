СБУ викрила особу російського військового, який скоїв навмисне вбивство цивільного в Бучанському районі
Служба безпеки України викрила особу російського військового, який під час тимчасового захоплення Бучанського району скоїв навмисне вбивство мирного мешканця
Про це інформує СБУ.
Зазначають, що навмисне вбивство скоїв тимчасово виконуючий обов’язки начальника розвідки 64-ї окремої мотострілецької бригади ЗС РФ. Він брав безпосередню участь у захоплені населених пунктів Бучанського району Київщини.
Так під час окупації селища Гавронщина зловмисник зупинив посеред вулиці неозброєного місцевого та вдарив його прикладом автомата по обличчю. Потім чоловік здійснив кілька пострілів у тулуб цивільного.
"Згідно з висновком судово-медичної експертизи, людина загинула від численних вогнепальних поранень тіла і втрати крові", - ідеться в повідомленні.
Наразі чоловікові оголошено підозру за ч. 2 ст. 438 ККУ (порушення законів та звичаїв війни).
- 6 грудня було викрито чоловіка, який підробив понад 2000 фальшивих перепусток в Офіс президента та посвідчень СБУ.
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