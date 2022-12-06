СБУ викрила особу російського військового, який скоїв навмисне вбивство цивільного в Бучанському районі

Про це інформує СБУ.

Зазначають, що навмисне вбивство скоїв тимчасово виконуючий обов’язки начальника розвідки 64-ї окремої мотострілецької бригади ЗС РФ. Він брав безпосередню участь у захоплені населених пунктів Бучанського району Київщини.

Так під час окупації селища Гавронщина зловмисник зупинив посеред вулиці неозброєного місцевого та вдарив його прикладом автомата по обличчю. Потім чоловік здійснив кілька пострілів у тулуб цивільного.

"Згідно з висновком судово-медичної експертизи, людина загинула від численних вогнепальних поранень тіла і втрати крові", - ідеться в повідомленні.

Наразі чоловікові оголошено підозру за ч. 2 ст. 438 ККУ (порушення законів та звичаїв війни).

6 грудня було викрито чоловіка, який підробив понад 2000 фальшивих перепусток в Офіс президента та посвідчень СБУ.