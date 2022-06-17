СБУ викрила російську агентуру, яку координував радник самопроголошеного прем'єра Криму Аксьонова
В Україні викрили 19 агентів РФ, які коригували обстріли України та збирали дані про ЗСУ й місця утримання військовополонених росіян
Про це повідомила СБУ в телеграмі.
"Служба безпеки України провела масштабну спецоперацію, в ході якої у Києві, Харкові, Одесі, Запоріжжі, а також у Дніпропетровській і Вінницькій областях було затримано 19 агентів ворога", - наголосили у спецслужбі.
Затримані коригували ракетні обстріли українських міст і розвідували позиції ЗСУ. Також вони збирали інформацію щодо місць утримання російських військовополонених. Крім того, агенти добирали дані про національний спротив України, який підпільно бореться із загарбниками на тимчасово окупованій території Півдня.
"За даними слідства, групою керував агент ФСБ, який перебував в одному з районів Херсонщини. Одержані від інформаторів розвіддані він передав представникам російських спецслужб, серед яких - радник так званого голови Криму Аксьонова", - зауважили в СБУ.
Агентам повідомлять про підозру. Їм загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.
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