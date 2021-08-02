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Головна Кримінал СБУ викрила схему розкрадання коштів, виділених на лікувальний корпус для учасників АТО/ОСС

СБУ викрила схему розкрадання коштів, виділених на лікувальний корпус для учасників АТО/ОСС

2 серпня, 2021 понедiлок
13:20

Служба безпеки України в Тернопільській області викрила чиновників будівельної компанії, які під час виконання робіт із реконструкції лікувального корпусу і будівництва приймального відділення для учасників АТО/ОСС завищили вартість робіт на 15,5%

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За попередніми оцінками, загальна сума збитку, заподіяного і місцевим бюджетам, становить понад 3,3 млн грн.

"У 2017 році комунальне підприємство оголосило тендер на виконання робіт із реконструкції лікувального корпусу обласного наркологічного диспансеру та добудови приймального відділення. За рахунок цього передбачалося покращити якість надання медичної допомоги демобілізованим та учасникам АТО/ОСС. Договірна вартість робіт становила майже 21 мільйон гривень. У ході виконання замовлення посадовці компанії, яка виграла тендер, фальшували акти виконаних робіт. Ділки вносили завідомо неправдиві відомості щодо обсягів та вартості виконаних робіт", - йдеться в повідомленні.

Такі дії призвели до заморожування будівництва в 2019 році, а розкрадено було 1/6 виділених коштів. Державний і місцевий бюджети зазнали збитків у 3,3 млн грн. Зловживання керівництва підрядної організації підтверджено судово-технічною, судово-економічною, будівельно-технічною експертизою.

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розкрадання коштів
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