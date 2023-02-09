СБУ викрила українську корпорацію, яка фінансувала "фонд" терориста Дениса Пушиліна
СБУ викрила продовольчу корпорацію на Дніпропетровщині, яка фінансувала терористів "ДНР", "фонд" Дениса Пушиліна
Про це звітувала пресслужба СБУ в телеграмі.
Служба безпеки заблокувала діяльність міжрегіональної продовольчої корпорації на Дніпропетровщині, яка фінансувала терористів "ДНР".
"Компанія мала частину активів на тимчасово окупованій території Донецької області й сплачувала "податки" терористам. За даними СБУ, підприємство перерахувало у "бюджет "ДНР" понад 4 млн у гривневому еквіваленті", - повідомили правоохоронці.
Так, зафіксовано, що корпорація перераховувала кошти "фонду" терориста Дениса Пушиліна на підтримку окупаційних угруповань.
Слідство встановило: організатором незаконних дій виявився власник компанії, яку створили на початку 2000-х на Донеччині. Підприємство займалося дистрибуцією продовольчих товарів у різні регіони України.
"У 2014 році засновники комерційної структури перевели частину її активів на підконтрольну українській владі територію Донецької області, а після повномасштабного вторгнення – на Дніпропетровщину", - додали в пресслужбі.
Зазначається, що інша частина бізнесу все ще лишалася на тимчасово захоплених територіях України.
"При цьому власник компанії налагодив там збут продовольства і перерахування одержаних прибутків на користь місцевої окупаційної адміністрації. Постачання продукції здійснювали через афілійовані комерційні структури, які перебували у захоплених районах", - поінформували в СБУ.
Під час обшуків в офісних приміщеннях компанії та помешканнях фігурантів справи виявили:
- фінансово-господарську документацію;
- чорнові записи;
- комп’ютерну техніку із доказами незаконної діяльності.
"У межах кримінального провадження, розпочатого слідчими Служби безпеки, за ст. 110-2 Кримінального кодексу України, вирішується питання щодо повідомлення про підозру топменеджерам корпорації та обрання міри запобіжного заходу", - ствердили правоохоронці.
- Нагадаємо, 9 лютого пресслужба СБУ також поінформувала, що Служба безпеки повідомила про підозру в держзраді робітнику Укрзалізниці: чоловік коригував ракетні удари по Києву та працював на спецслужбу РФ.
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