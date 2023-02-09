СБУ викрила українську корпорацію, яка фінансувала "фонд" терориста Дениса Пушиліна

Про це звітувала пресслужба СБУ в телеграмі.

Служба безпеки заблокувала діяльність міжрегіональної продовольчої корпорації на Дніпропетровщині, яка фінансувала терористів "ДНР".

"Компанія мала частину активів на тимчасово окупованій території Донецької області й сплачувала "податки" терористам. За даними СБУ, підприємство перерахувало у "бюджет "ДНР" понад 4 млн у гривневому еквіваленті", - повідомили правоохоронці.

Так, зафіксовано, що корпорація перераховувала кошти "фонду" терориста Дениса Пушиліна на підтримку окупаційних угруповань.

Слідство встановило: організатором незаконних дій виявився власник компанії, яку створили на початку 2000-х на Донеччині. Підприємство займалося дистрибуцією продовольчих товарів у різні регіони України.

"У 2014 році засновники комерційної структури перевели частину її активів на підконтрольну українській владі територію Донецької області, а після повномасштабного вторгнення – на Дніпропетровщину", - додали в пресслужбі.

Зазначається, що інша частина бізнесу все ще лишалася на тимчасово захоплених територіях України.

"При цьому власник компанії налагодив там збут продовольства і перерахування одержаних прибутків на користь місцевої окупаційної адміністрації. Постачання продукції здійснювали через афілійовані комерційні структури, які перебували у захоплених районах", - поінформували в СБУ.

Під час обшуків в офісних приміщеннях компанії та помешканнях фігурантів справи виявили:

фінансово-господарську документацію;

чорнові записи;

комп’ютерну техніку із доказами незаконної діяльності.

"У межах кримінального провадження, розпочатого слідчими Служби безпеки, за ст. 110-2 Кримінального кодексу України, вирішується питання щодо повідомлення про підозру топменеджерам корпорації та обрання міри запобіжного заходу", - ствердили правоохоронці.