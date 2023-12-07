СБУ викрила заступницю Аксьонова, яка намагалася залучити кримських школярів до "Юнармії"

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Зазначається, що підозрювана виконує вказівку російської армії щодо примусового залучення кримських школярів до російської мілітарної організації "Юнармія". Там їм нав’язують ідеологію Кремля та намагаються прищепити ненависть до України. Також там навчають тактики ведення бою, проводять вогневу та диверсійно-розвідувальну підготовку.



Правоохоронці встановили, що до кінця 2024 року до рядів "Юнармії" окупанти планують включити кожну 10-ту дитину та підлітка з Криму. Для цього Романовська дає прямі вказівки директорам місцевих шкіл на примусове залучення учнів до мілітарного формування РФ.



"У разі відмови з боку батьків очільники навчальних закладів та викладачі погрожують "зверненням" до каральних органів Росії на території півострова", - пишуть в СБУ.



За даними слідства, до березня 2014 року Романовська обіймала різні посади в апараті Верховної Ради Криму. Втім, у період його захоплення підтримала російських загарбників. Згодом її призначили до складу місцевої окупаційної адміністрації під керівництвом гауляйтера Аксьонова, де вона керує так званим міністерством праці та соцполітики.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Романовській про підозру за ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада). Їй загрожує до 15 років тюрми.

Застереження: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.