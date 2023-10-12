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СБУ піймала коригувальницю, яка "наводила" російські "Смерчі" на Краматорськ та шпигувала за ППО

12 жовтня, 2023 четвер
10:14
Кримінал

Правоохоронці затримали місцеву жительку Краматорська, яка збирала інформацію про дислокацію ЗСУ та фіксувала наслідки ворожих атак на Донеччині

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Зазначається, що підозрюваною виявилася місцева жителька, яку росіяни дистанційно завербували через її брата – російського бойовика на сході України. Саме йому коригувальниця передавала розвіддані у вигляді текстових і голосових повідомлень, а також медіафайлів українських об’єктів.

Затриману жінку передусім цікавила інформація про місця перебування українських сил та переміщення техніки в районі Краматорська. Вони намагалася виявити локації РЕБ та української ППО.

Також жінка виходила на місця ворожих атак по соціальній та житловій інфраструктурі міста, щоб приховано зафіксувати їхні наслідки та підготувати відповідний "звіт" для окупантів. Росіянам потрібна була ця інформація для підготовки нових та здійснення повторних ударів по Краматорську, у тому числі із застосуванням реактивних систем залпового вогню типу "Смерч".

Правоохоронці затримали підозрювану за місцем її проживання та знайшли у неї ноутбук та мобільний телефон із доказами злочинної діяльності.

Слідчі Служби безпеки повідомили жінці про підозру за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (надання збройним формуванням держави-агресора допомоги у веденні бойових дій проти Збройних Сил України та інших військових формувань). Їй загрожує до 15 років тюрми.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

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СБУ
Краматорськ
Війна з Росією
Донеччина
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