СБУ заборонила в'їзд в Україну 13 іноземним журналістам, які працювали на замовлення Росії, та викрила понад десяток ботоферм

Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

Представники іноземних мас-медіа у своїх провокаційних "сюжетах" публікували дезінформацію з фронтів і дискредитували українські війська.За матеріалами СБУ, їм заборонено в’їзд в Україну строком на три роки.

Окрім того, в СБУ повідомили про нейтралізацію понад десятка ворожих ботоферм загальною потужністю понад 100 тис. фейкових акаунтів, через які вороги розганяли деструктивну й неправдиву інформацію. Вони діяли на території Харкова, Черкас, Тернополя, Полтави, Вінниці, Закарпаття і Запоріжжя.

За інформацією СБУ, також упродовж цього часу було викрито сотні інтернет-агентів, які діяли на користь окупантів, у соцмережах заблокували понад 5,5 тис. акаунтів та облікових записів, які використовували для дезінформації, підтримки військової агресії Росії та поширення фейків.

Однією з таких мереж керували з Криму. До складу групи входили псевдожурналісти і так звані експерти, яким російські куратори платили за їхню роботу. Вони діяли під прикриттям інтернет-видання, створеного під керівництвом ФСБ на території тимчасово окупованого півострова. Маніпулятивні матеріали видання подавали у вигляді нібито аналітичних оглядів та інтерв’ю з так званими лідерами думок.

Як з'ясували, що діяльність мережі координував з Криму "головний редактор", який позиціонував себе як "політолог" та "експерт з енергетичних питань". Сам він також неодноразово поширював кремлівський контент через популярні телеграм-канали.

Наразі чоловік переховується на тимчасово окупованій території. Слідчі СБУ заочно повідомили йому про підозру у вчиненні злочинів.

СБУ оголосила підозру пропагандисту РФ, який закликав до геноциду українського народу

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb