СБУ затримала 41-річного харків'янина, що коригував ворожі обстріли Харківщини
СБУ затримала 41-річного харків'янина, що провадив розвідку на користь РФ
Про це повідомила Служба безпеки України
Співробітники Служби безпеки України викрили 41-річного мешканця Харкова, що збирав та передавав ворогу інформацію про місця дислокації підрозділів ЗСУ та інших формувань, координати військової техніки та укріплень, зведених в області.
Зрадника, у якого вилучили 3 мобільних телефони з доказами протиправної діяльності та блокноти і зошити з записами розвідувальної інформації, затримали. Йому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Покарання за цією статтею передбачає позбавлення волі на термін п'ятнадцять років або довічне ув'язнення з конфіскацією майна.
Наразі тривають слідчі дії, щоб встановити та притягнути до відповідальності усіх причетних до агентурної діяльності осіб.
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