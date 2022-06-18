Про це інформує на сайті Служба безпеки України.

"Контррозвідники СБУ затримали російського агента, який коригував ракетні удари по мосту через Дністровський лиман.

Про результати обстрілів він доповідав своєму "куратору" через закриті канали зв’язку", - йдеться в повідомленні.

Загалом із початку повномасштабного вторгнення Росії СБУ відкрила понад 13 тисяч кримінальних проваджень, пов’язаних з агресією проти України. Більшість справ стосуються розслідування військових злочинів рашистів, а також підривної діяльності їх агентури та пропагандистів.

26 квітня Одещину атакували три крилаті ракети та пошкодили міст через Дністровський лиман.

27 квітня росіяни повторно скинули ракети на міст через Дністровський лиман.

2 травня окупанти завдали чергового ракетного удару по мосту.

10 травня російська армія вчетверте вдарила по мосту через Дністровський лиман у Одеській області.

30 травня російська армія випустила 3 ракети по мосту через Дністровський лиман у Затоці Одеської області, це п'ятий обстріл споруди.

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