СБУ затримала агента ФСБ, який готував теракти проти українських льотчиків та спецпризначенців
СБУ в Харкові затримала агента ФСБ, який готував теракти проти українських льотчиків, військових командирів та працівників Служби безпеки
Про це повідомляє державний орган у телеграмі.
В ході слідства правоохоронці дізналися, що злочинець стежив за українськими військовими льотчиками, командирами спецпідрозділів ЗСУ та співробітниками Служби безпеки. Він намагався встановити місця їх тимчасової дислокації та проживання, а також маршрути пересування на власних автомобілях.
Агент знімав на фото та відео місця базування військових та їх транспорту.
"Водночас, поблизу одного з будинків, де проживають українські військовослужбовці, виявлено ворожий схрон з вибухівкою, яку ворог планував застосувати для вчинення терактів", - йдеться у повідомленні.
Крім того, він виконував ворожі завдання щодо виявлення замаскованих підприємств оборонно-промислового комплексу України. Координати стратегічних об’єктів потрібні були окупантам для проведення прицільних ракетних ударів по місту.
За даними слідства, зрадником виявився місцевий житель, якого у листопаді минулого року завербував агент ФСБ у Бєлгородській області Саліцев А.П. Сприяв цьому родич зрадника, що живе в Росії.
Для комунікації агент використовував анонімні месенджери, а передачу розвідданих супроводжував медіафайлами з прив’язкою до місцевості.
Контррозвідники СБУ затримали зловмисника на спробі передачі агресору розвідувальної інформації, на підставі зібраних матеріалів йому повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).
- За матеріалами СБУ 12 років за ґратами проведе російський кілер, який планував вбивства міністра оборони та керівника ГУР МО України.
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