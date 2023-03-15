Про це повідомляє державний орган у телеграмі.

В ході слідства правоохоронці дізналися, що злочинець стежив за українськими військовими льотчиками, командирами спецпідрозділів ЗСУ та співробітниками Служби безпеки. Він намагався встановити місця їх тимчасової дислокації та проживання, а також маршрути пересування на власних автомобілях.

Агент знімав на фото та відео місця базування військових та їх транспорту.

"Водночас, поблизу одного з будинків, де проживають українські військовослужбовці, виявлено ворожий схрон з вибухівкою, яку ворог планував застосувати для вчинення терактів", - йдеться у повідомленні.

Крім того, він виконував ворожі завдання щодо виявлення замаскованих підприємств оборонно-промислового комплексу України. Координати стратегічних об’єктів потрібні були окупантам для проведення прицільних ракетних ударів по місту.

За даними слідства, зрадником виявився місцевий житель, якого у листопаді минулого року завербував агент ФСБ у Бєлгородській області Саліцев А.П. Сприяв цьому родич зрадника, що живе в Росії.

Для комунікації агент використовував анонімні месенджери, а передачу розвідданих супроводжував медіафайлами з прив’язкою до місцевості.

Контррозвідники СБУ затримали зловмисника на спробі передачі агресору розвідувальної інформації, на підставі зібраних матеріалів йому повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).