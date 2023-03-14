Планував убивства міністра оборони й керівника ГУР МО України: до 12 років за ґратами засуджено російського кілера
За матеріалами СБУ 12 років за ґратами проведе російський кілер, який планував вбивства міністра оборони та керівника ГУР МО України
Про це повідомили у вівторок, 14 березня, в telegram-каналі Служби безпеки України.
Стало відомо, що за матеріалами СБУ Печерський районний суд міста Києва призначив 12 років тюрми з конфіскацією майна організатору диверсійно-розвідувальної групи головного управління генштабу ЗС РФ (більш відомого як ГРУ).
Зазначається, що зловмисник займався підготовкою до фізичної ліквідації міністра оборони та керівника Головного управління розвідки нашої держави, а також відомого українського активіста.
За вбивство кожного з них російські "куратори" обіцяли винагороду у розмірі від 100 до 150 тис. дол.
Відомо, що контррозвідники Служби безпеки із залученням бійців ЦСО "А" затримали зловмисника у результаті багатоетапної спецоперації на території Волинської області у серпні 2022 року.
Окрім цього, за даними слідства, фігурантом є мешканець тимчасово окупованого Луганська, який у складі терористичної організації "ЛНР" брав активну участь у бойових діях проти сил АТО на сході України.
Додається, що після повномасштабного вторгнення він був завербований кадровим співробітником російської воєнної розвідки для проведення підривної діяльності.
За завданням координатора з Москви він мав організувати ліквідацію українського військового, який, на думку окупантів, нібито причетний до фізичної розправи над російськими військовополоненими.
Також СБУ зазначає, що це вбивство мало стати "тестовим випробуванням" перед виконанням замаху на керівників оборонних відомств нашої держави.
Під час обшуку у зловмисника виявлено докази злочинних дій, а також паспорт громадянина РФ.
На підставі зібраних Службою безпеки матеріалів суд визнав фігуранта винним за декількома статтями Кримінального кодексу України:
- ст. 111 (державна зрада);
- ст. 14, ст. 27, ст. 115 (готування до вчинення вбивства);
- ст. 260 (участь у непередбачених законом збройних формуваннях);
- ст. 258-3 (участь у терористичній організації).
Тривають комплексні заходи для притягнення до відповідальності російських координаторів підривної діяльності, які наразі переховуються в РФ.
- 10 березня СБУ викрила організатора шахрайської схеми, який виманював гроші у родичів загиблих українських бійців в обмін на допомогу в отриманні виплат від держави.
- 11 березня стало відомо, що Служба безпеки України затримала на звільнених територіях Харківщини чоловіка, який під час окупації Куп'янська організував трансляцію центральних російських телеканалів.
- 13 березня стало відомо, що в Україні до 15 років за ґратами засудили колаборанта, якому ФСБ обіцяла посаду "заступника міністра" в Криму.
- 14 березня СБУ повідомила про підозру очільнику "мінтранспорту" окупованої частини Херсонщини, який причетний до депортації українських дітей у РФ.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
38.08
Купівля 38.08Продаж 38.85
-
EUR
Купівля 40.19Продаж 41.08
- Актуальне
- Важливе