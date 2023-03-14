Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Кримінал Планував убивства міністра оборони й керівника ГУР МО України: до 12 років за ґратами засуджено російського кілера

Планував убивства міністра оборони й керівника ГУР МО України: до 12 років за ґратами засуджено російського кілера

14 березня, 2023 вiвторок
19:27
Кримінал

За матеріалами СБУ 12 років за ґратами проведе російський кілер, який планував вбивства міністра оборони та керівника ГУР МО України

Про це повідомили у вівторок, 14 березня, в telegram-каналі Служби безпеки України.

Стало відомо, що за матеріалами СБУ Печерський районний суд міста Києва призначив 12 років тюрми з конфіскацією майна організатору диверсійно-розвідувальної групи головного управління генштабу ЗС РФ (більш відомого як ГРУ).

Зазначається, що зловмисник займався підготовкою до фізичної ліквідації міністра оборони та керівника Головного управління розвідки нашої держави, а також відомого українського активіста.

За вбивство кожного з них російські "куратори" обіцяли винагороду у розмірі від 100 до 150 тис. дол.

 

Відомо, що контррозвідники Служби безпеки із залученням бійців ЦСО "А" затримали зловмисника у результаті багатоетапної спецоперації на території Волинської області у серпні 2022 року.

Окрім цього, за даними слідства, фігурантом є мешканець тимчасово окупованого Луганська, який у складі терористичної організації "ЛНР" брав активну участь у бойових діях проти сил АТО на сході України.

Додається, що після повномасштабного вторгнення він був завербований кадровим співробітником російської воєнної розвідки для проведення підривної діяльності.

За завданням координатора з Москви він мав організувати ліквідацію українського військового, який, на думку окупантів, нібито причетний до фізичної розправи над російськими військовополоненими.

Також СБУ зазначає, що це вбивство мало стати "тестовим випробуванням" перед виконанням замаху на керівників оборонних відомств нашої держави.

 

Під час обшуку у зловмисника виявлено докази злочинних дій, а також паспорт громадянина РФ.

На підставі зібраних Службою безпеки матеріалів суд визнав фігуранта винним за декількома статтями Кримінального кодексу України:

  • ст. 111 (державна зрада);
  • ст. 14, ст. 27, ст. 115 (готування до вчинення вбивства);
  • ст. 260 (участь у непередбачених законом збройних формуваннях);
  • ст. 258-3 (участь у терористичній організації).

 

Тривають комплексні заходи для притягнення до відповідальності російських координаторів підривної діяльності, які наразі переховуються в РФ.

  • 10 березня СБУ викрила організатора шахрайської схеми, який виманював гроші у родичів загиблих українських бійців в обмін на допомогу в отриманні виплат від держави.
  • 11 березня стало відомо, що Служба безпеки України затримала на звільнених територіях Харківщини чоловіка, який під час окупації Куп'янська організував трансляцію центральних російських телеканалів.
  • 13 березня стало відомо, що в Україні до 15 років за ґратами засудили колаборанта, якому ФСБ обіцяла посаду "заступника міністра" в Криму.
  • 14 березня СБУ повідомила про підозру очільнику "мінтранспорту" окупованої частини Херсонщини, який причетний до депортації українських дітей у РФ.
Україна
Росія
СБУ
війна з Росією
Олексій Резніков
колаборанти
Читайте також:
Дмитро Пєсков
13 березня, 2023 понедiлок
У Кремлі заявили, що мають намір досягти поставлених в Україні цілей тільки військовим шляхом
Бахмут 12.03
13 березня, 2023 понедiлок
З півночі Бахмута противник почав рухатися по трасі, яка веде до Слов'янська, - Згурець
13 березня, 2023 понедiлок
Найвпливовіший промоутер світу викрив план Ф'юрі з ультиматумом щодо призових Усику
Київ
+7°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.08
    Купівля 38.08
    Продаж 38.85
  • EUR
    Купівля 40.19
    Продаж 41.08
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, вiвторок
14 березня
20:30
Огляд
світ, міжнародний огляд
Зіткнення літака РФ з дроном США над Чорним морем, жорсткі бої в Бахмуті, Україні бракує кваліфікованих військ. Світові ЗМІ про Україну 14 березня
20:16
В аеропорту Сучави зіткнулись два літаки Wizz Air
В аеропорту Сучави під час руління зіткнулись два літаки Wizz Air
20:06
OPINION
Ігор Гулик
"Вагнер" – він і в Африці "Вагнер"
20:00
Огляд
Переможні новини 384-го дня війни: виробництво 125-мм снарядів, МіГ-29 від Польщі та оборона Бахмута
19:59
Укргазвидобування запустило нову свердловину: дає 340 тис. куб. м природного газу на добу
19:55
Ексклюзив
Укроборонпром вперше почав виробляти боєприпаси з країною-членом НАТО
"Єдиний правильний шлях": головред Defense Express про виробництво боєприпасів для ЗСУ за кордоном
19:43
Джейк Салліван
США закликали Туреччину схвалити заявки Швеції та Фінляндії на членство в НАТО
19:21
Оновлено
Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай
Кабмін погодив звільнення трьох голів ОВА
19:14
Ескадрилья Су-27
Російський Су-27 вразив американський дрон в міжнародному авіапросторі над Чорним морем
19:09
Віталій Кличко
"Це буде найбільшою помилкою росіян": Кличко прокоментував імовірний повторний наступ на Київ
19:07
Порошенко з волонтерами купив 150 генераторів і розказав, куди вони підуть
18:55
Оновлено
У тимчасово окупованому Мелітополі пролунав вибух, попередньо - підірвали авто колаборанта
18:51
Нідерланди відправлять в Україну два міношукачі, моряки невдовзі розпочнуть навчання
18:47
Окупанти
На Донеччину привезли близько тисячі окупантів, вони обладнують загородження й окопи, — Генштаб
18:41
Інфографіка
Ціни на пальне АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
18:35
Посадовця Міноборони затримали на хабарі: підробляв документи для виїзду військовозобов'язаних за кордон
18:30
Ексклюзив
ЗСУ, БТРи
Перші фази контрнаступальної операції ЗСУ можна очікувати найближчими днями, - військовий експерт Самусь
18:07
Жозеп Боррель
Боррель заявив, що ЄС обговорить військову допомогу Україні 20 березня
18:05
OPINION
Орест Сохар
На Близькому Сході може відкритися "другий фронт"
17:56
ЄС
Єврокомісія затвердила план реформування ринку електроенергії ЄС
17:53
Оновлено
Андрій Коболєв
ВАКС зобов'язав ексочільника Нафтогазу Коболєва носити електронний браслет і залишив без змін розмір застави
17:41
окупанти крим
У тимчасово окупованому Криму зростають темпи "часткової мобілізації", на вулицях роздають повістки, - ЦНС
17:39
Понад 500 завдань: Кабмін затвердив план пріоритетних дій на 2023 рік
17:32
Польща
Польські спецпризначенці охороняли українську делегацію на переговорах у Бресті на початку повномасштабного вторгнення, – ЗМІ
17:28
"Меседж солідарності від ісландського народу": Зеленський зустрівся в Києві з прем'єркою Якобсдоттір
17:25
Кабмін
Кабмін призначив тимчасового очільника ДП "Ліки України" й ухвалив інші кадрові рішення
17:12
Латвія відправить 18 конфіскованих автівок в Україну та наповнить їх гумдопомогою
17:11
Ексклюзив
касетні боєприпаси
США могли б зробити виняток для України щодо надання касетних боєприпасів, - головред Defense Express Катков
17:01
В Ізюмському районі на міні підірвався тракторист
16:59
СБУ повідомила про підозру очільнику "мінтранспорту" окупованої частини Херсонщини
Організовував депортації українських дітей до РФ: СБУ повідомила про підозру очільнику "мінтранспорту" окупованої частини Херсонщини
16:50
Оновлено
на фото: руйнування
Росіяни вдарили по центру Краматорська: одна людина загинула, 9 поранені
16:36
Гітанас Науседа
Президент Литви Науседа в Європарламенті закликав до посилення санкцій проти РФ і розширення ЄС
16:34
Volkswagen, електромобілі
Volkswagen планує скласти конкуренцію Tesla й інвестує €180 млрд у виробництво електромобілів
16:08
Microsoft
Microsoft підписала угоду про 10-річну співпрацю з українським хмарним сервісом Boosteroid
16:07
OPINION
Вадим Денисенко
Нам потрібна жорстка люстрація проросійських політиків
15:57
Міжнародна Букерівська премія
Андрій Курков увійшов до довгого списку Міжнародної Букерівської премії-2023
15:53
Євросоюз
Рада ЄС затвердила збільшення на 2 млрд євро фонду миру, з якого фінансують військову допомогу Україні
15:47
Ексклюзив
окупанти
Бахмут - це височина, де перемелюється колосальна кількість живої сили ворога, - військовий експерт Черник
15:44
Новокаховський колаборант Віталій Гура
В Новій Каховці підірвали гауляйтера Гуру, замах на якого раніше інсценізувала ФСБ ,- росЗМІ
15:44
окупанти змушують студентів у Маріуполі ставати на військовий облік
Російські окупанти змушують студентів у Маріуполі ставати на військовий облік
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV