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Організовував депортації українських дітей до РФ: СБУ повідомила про підозру очільнику "мінтранспорту" окупованої частини Херсонщини

14 березня, 2023 вiвторок
16:59
Кримінал СБУ повідомила про підозру очільнику "мінтранспорту" окупованої частини Херсонщини

СБУ повідомила про підозру очільнику "мінтранспорту" окупованої частини Херсонщини, який причетний до депортації українських дітей у РФ

Про це у вівторок, 14 березня, повідомили в telegram-каналі Служби безпеки України.

"У результаті слідчо-оперативних дій повідомлено про підозру так званому "міністру транспорту Херсонської області РФ". Зловмисником є громадянин РФ, який у травні минулого року отримав "призначення" до окупаційного органу у захопленій частині регіону", - йдеться у дописі.

На цій "посаді" він виконував завдання Москви щодо перелаштування місцевої транспортної системи під забезпечення потреб військових угруповань країни-агресора на південному фронті.

Також СБУ додає, що він є одним із організаторів депортації українських дітей з окупованої частини Херсонщини до Росії під виглядом поїздок до дитячих таборів.

Також під його керівництвом загарбники тоннами вивозили морськими суховантажами українське зерно до РФ.

На підставі зібраної доказової бази слідчі Служби безпеки повідомили зловмиснику про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: 

  • ч. 1 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади);
  • ч. 1 ст. 332-2 (незаконне перетинання державного кордону України з метою заподіяння шкоди інтересам держави).

Зазначається, що наразі фігурант перебуває у тимчасово окупованому Скадовську.

"Втім співробітники СБУ знають про місця його переміщення та проводять комплексні заходи для притягнення до відповідальності. Розслідування проводили співробітники і слідчі СБУ за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора", - додається у дописі.

Окрім цього, у місцевих telegram-каналах повідомляється ім'я "міністра транспорту Херсонської області РФ" - Тимур Худояров. 

  • 10 березня СБУ викрила організатора шахрайської схеми, який виманював гроші у родичів загиблих українських бійців в обмін на допомогу в отриманні виплат від держави.
  • 11 березня стало відомо, що Служба безпеки України затримала на звільнених територіях Харківщини чоловіка, який під час окупації Куп'янська організував трансляцію центральних російських телеканалів.
  • 13 березня стало відомо, що в Україні до 15 років за ґратами засудили колаборанта, якому ФСБ обіцяла посаду "заступника міністра" в Криму.
СБУ
Генеральна прокуратура
Херсонщина
війна з Росією
окуповані території
окупанти
Військові новини
Офіс генпрокурора
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