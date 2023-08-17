Про це повідомило управління СБУ у Дніпропетровській області.

Одним із затриманих є мешканець Дніпра – працівник сфери освіти. Серед близького оточення та колег він активно висловлював проросійські наративи та відкрито проводив кремлівську пропаганду, а в особистих бесідах закликав визнавати окупаційні органи влади на тимчасово захоплених ворогом територіях. Він заперечував збройну агресію РФ проти України, підтримував курс політичного керівництва держави-агресора і глорифікував дії ворожої армії, йдеться у повідомлені.

Другий затриманий - мешканець Новомосковського району. Чоловік на власній сторінці в одній із соціальних мереж розповсюджував інформаційний контент із публічними закликами підтримки представників окупаційних органів влади. Чоловік брав із проросійських ресурсів та пабліків агітаційні матеріали і через особистий акаунт в інтернеті розповсюджував меседжі з підтримкою так званої спецоперації рашистів, а також меседжі з дискредитацією вищого керівництва країни й української армії.

Слідчі викрили фанатів "русского мира" і припинили ворожу агітацію, під час обшуків у чоловіків вилучили комп’ютерну техніку та мобільні телефони.

У рамках розпочатих кримінальних проваджень двом російським прихильникам повідомлено про підозру за ст. 111-1 (колабораційна діяльність) та ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників) Кримінального кодексу України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.