СБУ затримала двох фанатів "русского міра" на Дніпропетровщині
Служба безпеки України викрила в регіоні ворожих агітаторів, які підтримували війну Росії проти України та поширювали антиукраїнські агітаційні меседжі
Про це повідомило управління СБУ у Дніпропетровській області.
Одним із затриманих є мешканець Дніпра – працівник сфери освіти. Серед близького оточення та колег він активно висловлював проросійські наративи та відкрито проводив кремлівську пропаганду, а в особистих бесідах закликав визнавати окупаційні органи влади на тимчасово захоплених ворогом територіях. Він заперечував збройну агресію РФ проти України, підтримував курс політичного керівництва держави-агресора і глорифікував дії ворожої армії, йдеться у повідомлені.
Другий затриманий - мешканець Новомосковського району. Чоловік на власній сторінці в одній із соціальних мереж розповсюджував інформаційний контент із публічними закликами підтримки представників окупаційних органів влади. Чоловік брав із проросійських ресурсів та пабліків агітаційні матеріали і через особистий акаунт в інтернеті розповсюджував меседжі з підтримкою так званої спецоперації рашистів, а також меседжі з дискредитацією вищого керівництва країни й української армії.
Слідчі викрили фанатів "русского мира" і припинили ворожу агітацію, під час обшуків у чоловіків вилучили комп’ютерну техніку та мобільні телефони.
У рамках розпочатих кримінальних проваджень двом російським прихильникам повідомлено про підозру за ст. 111-1 (колабораційна діяльність) та ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників) Кримінального кодексу України.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
- Гловна редакторка херсонського видання "Кавун.City" Євгенія Вірлич розповіла, що колаборанти в Херсоні потрошку просувають "русській мір", а місту ще досить довго до того, щоб цілком очиститись від них.
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