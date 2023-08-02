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СБУ затримала двох харків'ян, яких підозрюють у коригуванні ворожих ударів по місту

2 серпня, 2023 середа
12:20
Кримінал СБУ затримала двох харків'ян, яких підозрюють у коригуванні ворожих ударів по місту

Служба безпеки викрила та затримала у Харкові двох чоловіків, які нібито збирали дані про підрозділи ЗСУ та наводили ворожі удари на місто

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Зазначається, що затриманими виявилися двоє безробітних мешканців обласного центру. Вони нібито переміщувалися по території Харкова на велосипедах і знімали місця, де, на їхню думку, дислокуються українські військовослужбовці.

Надалі, за даними СБУ, чоловіки відмічали ці локації на гугл-карті та відправляли скріншоти з відмітками до свого куратора з Росії.

Співробітники СБУ затримали обох учасників групи "на гарячому" під час збору даних про дислокацію одного з підрозділів Сил оборони. Наразі слідчі Служби безпеки повідомили затриманим про підозру. Їм може загрожувати до 12 років ув'язнення.

Також у межах кримінального провадження перевіряється їхня причетність до наведення по Харкову російських дронів-камікадзе "шахед" під час нічної атаки 1 серпня 2023 року.

Застереження: Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

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Україна
Харків
СБУ
Війна з Росією
ракетний удар
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