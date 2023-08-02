СБУ затримала двох харків'ян, яких підозрюють у коригуванні ворожих ударів по місту

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Зазначається, що затриманими виявилися двоє безробітних мешканців обласного центру. Вони нібито переміщувалися по території Харкова на велосипедах і знімали місця, де, на їхню думку, дислокуються українські військовослужбовці.

Надалі, за даними СБУ, чоловіки відмічали ці локації на гугл-карті та відправляли скріншоти з відмітками до свого куратора з Росії.

Співробітники СБУ затримали обох учасників групи "на гарячому" під час збору даних про дислокацію одного з підрозділів Сил оборони. Наразі слідчі Служби безпеки повідомили затриманим про підозру. Їм може загрожувати до 12 років ув'язнення.

Також у межах кримінального провадження перевіряється їхня причетність до наведення по Харкову російських дронів-камікадзе "шахед" під час нічної атаки 1 серпня 2023 року.

Застереження: Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.