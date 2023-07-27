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СБУ затримала харків'янина, якого звинувачують в підготовці ракетної атаки на місто

27 липня, 2023 четвер
10:56
Кримінал

Служба безпеки затримала та повідомила про підозру харків'янину, якого звинувачують у підготовці нового повітряного удару Росії на місто

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Зазначається, що підозрюваним виявився місцевий житель, який потрапив у поле зору російських спецслужб через свої публікації у соцмережах, які він робив після початку повномасштабного вторгнення.

Чоловік, за даними СБУ, входив до складу агентурного апарату головного управління генерального штабу ЗС Росії.

Як зазначає пресцентр Служби безпеки, для виконання завдання від окупантів він об’їжджав територію міста і приховано фіксував місця базування Сил оборони. Також його цікавили координати залізничних вузлів, де розвантажують військову техніку та боєприпаси ЗСУ

Однак, правоохоронці затримали чоловіка поблизу одного з промислових об’єктів Харкова, де він проводив дорозвідку місцевості. Під час обшуку затриманого СБУ виявила мобільні телефони та комп’ютерну техніку, які він використовував для листування з окупантами.

Слідчі Служби безпеки повідомили харків'янину про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Йому може загрожувати довічне ув’язнення.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Україна
Харків
СБУ
Війна з Росією
окупанти
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