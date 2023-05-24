СБУ затримала організатора прокремлівських провокацій у Києво-Печерській лаврі

Про це інформує СБУ.

Фігурантом є заступник керівника проросійської організації "Единое отечество" та учасник релігійно-політичної організації РПЦ "Союз православних братств України".

За даними слідства, зловмисник був одним з організаторів провокацій на території Києво-Печерської Лаври наприкінці березня 2023 року. Тоді фігурант підбурював людей до масових заворушень і давав інтерв’ю, в яких безпідставно звинувачував Україну у розв’язанні війни. Також свої деструктивні виступи він записував і транслював на YouTube-каналі "Святая Русь", який нараховує більше ніж 23 тис. підписників.

Після повномасштабного вторгнення він публічно підтримав агресивну політику вищого військово-політичного керівництва РФ і виправдовував захоплення українських територій. Крім того, у нього вилучено заборонену символіку і поліграфічну продукцію, яку використовують радикальні націоналістичні структури країни-агресора.

Зловмиснику загрожує до 8 років тюрми.