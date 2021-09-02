СБУ затримала посадовця та депутата міськради Полтави

Про це повідомляє прес-служба СБУ.



СБУ викрила на отриманні неправомірної вигоди посадовців одного з управлінь Полтавської міської ради та депутата міськради.

"Зловмисники намагалися організувати систему поборів з місцевих підприємців при видачі дозвільних документів на будівництво та благоустрій. У разі відмови платити, погрожували створити перешкоди у веденні підприємницької діяльності", - йдеться у повідомленні.

За даними слідства, вартість таких дозвільних документів для одного із місцевих підприємців зловмисники оцінили в $5 тис.

Оперативники СБУ затримали депутата відповідно до ст. 208 КПК України під час отримання другого траншу "платежу".

У межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України затриманому та причетним посадовцям найближчим часом планується оголосити про підозру. Тривають слідчі дії.

Нагадаємо, що 2 вересня у Полтавській міській раді проводили обшуки.