СБУ затримала трьох колаборантів, серед яких посадовиця Куп'янської міськради

Про це пише СБУ.

Однією із фігуранток виявилась колишня посадовиця ліцензійно-дозвільного відділу Куп‘янської міської ради. Після тимчасового захоплення міста вона підтримала російських загарбників і добровільно вступила до лав так званої окупаційної адміністрації.

На "посаді" займалася перелаштуванням роботи місцевого українського бізнесу на користь РФ.

Зазначається, що після звільнення міста жінка переїхала до Харкова, однак співробітники СБУ встановили її місцеперебування та доставили до Куп’янської окружної прокуратури для вручення підозри.

Другою колаборанткою виявилася 65-річна мешканка Вовчанська на Харківщині, яка під час окупації району добровільно погодилась очолити створений агресором місцевий "відділ пенсійного фонду".

Колаборантка формувала штат "установи" та передавала дані місцевих мешканців, які перебували у скрутному матеріальному становищі, щоб виконати плани РФ щодо примусової паспортизації жителів окупованих територій.

Третього колаборанта СБУ затримала на Херсонщині, який під час окупації вступив до лав так званого "головного управління МВС Херсонської області". Там його оголосили "спеціалістом відділу реєстрації транспортних засобів".

СБУ розповідає, що після звільнення Херсона зловмисник, намагаючись уникнути покарання, змінив три адреси проживання. Його затримали в одному із селищ поблизу обласного центру.

Наразі колаборантам повідомлено про підозру за ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).