СБУ знайшла на Запоріжжі схрон з тротилом і пластидом

Про це повідомили в офіційному telegram-каналі відомства.

Оперативники викрили торгівця зброєю, який намагався нелегально збути партію вибухових речовин, зокрема, тротилу.

"Бойові засоби ураження він приховано зберігав за місцем проживання у Запоріжжі. Своїх клієнтів підшукував через особисті зв’язки, у тому числі серед представників кримінальних кіл", - йдеться у повідомленні СБУ.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Окрім цього, в ході проведення подальших слідчо-оперативних дій СБУ встановила місцезнаходження схрону зі зброєю, боєприпасами та вибухівкою.

"Серед вилученого – понад 5 кг тротилу і пластиду, а також реактивна протитанкова граната РПГ-22. За попередніми даними, тайник міг бути облаштований для вчинення диверсій на території регіону", - повідомляє Служба безпеки України.

Вилучені засоби ураження направлено на експертизу. Триває розслідування для встановлення джерел надходження зброї.

27 липня співробітники контррозвідки Служби безпеки України та детективи НАБУ затримали керівника особистої охорони одного з народних депутатів України, у якого знайшли зброю, готівку та проросійські книжки.

30 липня, на Одещині, СБУ викрила чоловіків, які, користуючись посвідченнями волонтерів та представників тероборони, незаконно переправляли за кордон військовозобов'язаних.

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