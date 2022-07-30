СБУ знайшла на Запоріжжі схрон з тротилом і пластидом
Служба безпеки України затримала торгівця зброєю та виявила схрон із засобами ураження на Запоріжжі
Про це повідомили в офіційному telegram-каналі відомства.
Оперативники викрили торгівця зброєю, який намагався нелегально збути партію вибухових речовин, зокрема, тротилу.
"Бойові засоби ураження він приховано зберігав за місцем проживання у Запоріжжі. Своїх клієнтів підшукував через особисті зв’язки, у тому числі серед представників кримінальних кіл", - йдеться у повідомленні СБУ.
Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Окрім цього, в ході проведення подальших слідчо-оперативних дій СБУ встановила місцезнаходження схрону зі зброєю, боєприпасами та вибухівкою.
"Серед вилученого – понад 5 кг тротилу і пластиду, а також реактивна протитанкова граната РПГ-22. За попередніми даними, тайник міг бути облаштований для вчинення диверсій на території регіону", - повідомляє Служба безпеки України.
Вилучені засоби ураження направлено на експертизу. Триває розслідування для встановлення джерел надходження зброї.
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